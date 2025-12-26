Το Διαδίκτυο μας κάνει πιο «χαζούς» ή πιο «έξυπνους»;

Αυτή την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025 στις 11:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή “Infinitely Curious” στη Φωνή της Ελλάδας της ΕΡΤ θέτει ένα ερώτημα που μας αφορά όλους — και μας φέρνει αντιμέτωπους με την καθημερινότητά μας.

Με αφετηρία μια χριστουγεννιάτικη επιστολή του Ουμπέρτο Έκο προς τον εγγονό του, όπου προειδοποιεί ότι ένας εγκέφαλος που δεν εξασκείται αδυνατίζει, αλλά και από εμπειρίες που όλοι αναγνωρίζουμε — όπως το να μη γνωρίζουμε πια τους δρόμους της πόλης μας χωρίς το Google Maps — η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Κατερίνα Μπατζάκη διερευνά το πώς το διαδίκτυο αλλάζει τη μνήμη, την προσοχή και τον τρόπο που σκεφτόμαστε.

Αναθέτουμε τη σκέψη μας στις μηχανές; Μας κάνει η μόνιμη σύνδεση στο διαδίκτυο να ξεχνάμε πώς να θυμόμαστε; Και μπορεί αυτή η ψηφιακή εξάρτηση να συνδέεται με τη γνωστική έκπτωση;

Με τη συμβολή της ψυχιάτρου Dr Tracey Marks, του συγγραφέα και στοχαστή Nicholas Carr, της νευροεπιστήμονος Wendy Suzuki και του καθηγητή του Harvard Arthur C. Brooks, το ωριαίο αυτό επεισόδιο περνά από τη λειτουργική μνήμη και την προσοχή, στη σωματική άσκηση, την πλήξη και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αντισταθούμε — όχι απορρίπτοντας την τεχνολογία, αλλά χωρίς να της παραδίδουμε το μυαλό μας.

Ένα επεισόδιο για τη μνήμη, την κίνηση, την πλήξη και την επαγρύπνηση του νου.

Επιμέλεια - παρουσίαση: Κατερίνα Μπατζάκη

Μετάδοση: Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025, 11:00-12:00 πμ. ώρα Ελλάδας

ΤΡΟΠΟΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



· Εν κινήσει, από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας (διαθέσιμη στο Google Play Store & στοApp Store)

· Διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και στοERTecho

· Σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX

· Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα DAB+ και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη ‘Voice of Greece’.

· Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και Hellas Sat 4, 39°E και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39°E

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



· Τηλέφωνα: (+30) 210 6066815 – (+30) 210 6066816 – (+30) 210 6066238

·Email: thevoiceofgreece@ert.gr

· Fb: voiceofgreece.ert / Instagram: voiceofgreece_ert