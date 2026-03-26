Το εκρηκτικό σύμπαν των String Demons

Αυτό το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026, στις 10:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας “Ο Μίτος της Αριάδνης” θα φιλοξενήσει το καλλιτεχνικό ντουέτο των String Demons (Κωνσταντίνος Μπουντούνης & Λυδία Μπουντούνη).

Λίγο πριν τη νέα τους μουσική παράσταση με τίτλο «FantaΘia», που παρουσιάζεται στις 03/04 στο Gazarte, οι δύο καλλιτέχνες μιλούν για την τέχνη, τη δημιουργία και τον τρόπο με τον οποίο το συναίσθημα, η αφήγηση και η ένταση της σκηνικής παρουσίας μεταφέρονται μέσα από τον ήχο - αλλά και μέσα από το ενθουσιασμό που δίνει ζωή στην ίδια την τέχνη.

Παραγωγή - παρουσίαση: Αριάδνη-Σοφία Κούρη

Μετάδοση: Σάββατο 28 Μαρτίου 2026, 10:00 ώρα Ελλάδας

