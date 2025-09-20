Το Ελληνικό “Spoken Word” των Alex K./Κτίρια Τη Νύχτα & Π.Ι.Ε.Β

Δύο δίσκους της σύγχρονης Ελληνικής μουσικής με τον γενικό τίτλο «Alex K. + Κτίρια Τη Νύχτα» και "Detroit" θα παρουσιάσει και θα αναλύσει ο κριτικός μουσικής Θάνος Μαντζάνας.

Πρόκειται για δύο δίσκους που αν και διαφορετικοί μεταξύ τους έχουν κάτι κοινό: Το κεντρικό στοιχείο τους είναι το spoken word (δηλαδή η απαγγελία και όχι η συνηθισμένη φωνητική ερμηνεία, το τραγούδι).

Η πρώτη δισκογραφική εργασία με την ονομασία «Alex K. + Κτίρια Τη Νύχτα» κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2024 από την Same Difference Music, θυγατρικό label της ανεξάρτητης δισκογραφικής εταιρείας της Πάτρας, Inner Ear.

Η δεύτερη το «Detroit» του Π.Ι.Ε.Β. σε παραγωγή του Viktoras, κυκλοφόρησε τον Απρίλιο από την ίδια την Inner Ear.

Η ονομασία «Κτίρια Τη Νύχτα» είναι το ψευδώνυμο ενός Αθηναίου πειραματιστή μουσικού και εικαστικού, που δραστηριοποιείται από το 2007.

Σε αυτό το δέκατο πέμπτο κατά σειρά άλμπουμ συνυπογράφει τη μουσική του δίσκου με τον Alex K, (Αλέξη Καλοφωλιά), ιδρυτικό μέλος του ιστορικού Ελληνικού ροκ συγκροτήματος Last Drive, ηγετικής φυσιογνωμίας των Earthbound και Thee Holy Strangers, καθώς επίσης και μεταφραστή, λογοτεχνικών βιβλίων ο οποίος εδώ υπογράφει και τα κείμενα.

Ο πρώτος από τους δύο δημιουργούς έχει κάνει την παραγωγή και την ενορχήστρωση, παίζει κιθάρες, keyboards, synthesizers, μπάσο και κοντραμπάσο ενώ προγραμματίζει και τα ηλεκτρονικά.

Ο Alex K εκτός από την ερμηνεία στα περισσότερα κομμάτια παίζει μπάσο, φυσαρμόνικα, κιθάρα και κοντραμπάσο.

Με τον ίδιο συμπράττουν τρεις ακόμα μουσικοί στη βιόλα, τα ντραμς και την τρομπέτα.

Στοχαστική, κάποτε επιστρέφοντας σε μνήμες -αλλά όχι νοσταλγική-, αστική ποίηση με τη συνοδεία μιας μουσικής πέρα από ιδιώματα και τάσεις αλλά απόλυτα σύγχρονης, ενίοτε αρκούντως πειραματικής, είναι τα στοιχεία που συνθέτουν την ταυτότητα της δισκογραφικής έκδοσης «Alex K. + Κτίρια Τη Νύχτα».

Ο δημιουργός του "Detroit", της δεύτερης δισκογραφικής εργασίας, ο οποίος υπογράφει ως Π.Ι.Ε.Β. (Παναγιώτης Ι.Ε. Βασιλείου), σπούδασε υποκριτική, είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης, συγγραφέας και ποιητής και ασχολείται με το spoken word ως ιδρυτής της κολεκτίβας The Bad Poetry Social Club, η οποία δραστηριοποιείται με ποικίλους τρόπους.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει ποιήματα που έγραψε σε διάρκεια αρκετών χρόνων ενώ η μουσική γράφτηκε από τον Viktoras ο οποίος ανέλαβε επίσης την παραγωγή και την ηχογράφηση.

Γλώσσα λιτή, απλή, τολμηρή και πολύ συχνά οργισμένη, μια ποίηση της καθημερινότητας που επιχειρεί να βρει μέσα της τη δύναμη για να την απογειώσει.

Η μουσική του Viktoras είναι ηλεκτρονική, έντονα ρυθμική, συχνά ξέφρενα χορευτική και αταλάντευτα φουτουριστική, συνοδεύει ιδανικά την ποίηση του Π.Ι.Ε.Β. κοιτάζοντας το παρελθόν με τα μάτια του παρόντος για να αντικρύσει αλλά και να αναμετρηθεί με το άδηλο μέλλον, πάντα στο αστικό περιβάλλον και σε μια συγκυρία όπου τα πάντα εξελίσσονται και μεταβάλλονται ταχύτατα.

Συντονιστείτε στο Τρίτο!

Τρίτο Πρόγραμμα 90,9 & 95,6 και διαδικτυακά (live ή on demand) στο ERT εcho.

Επιμέλεια - Παρουσίαση: Θάνος Μαντζάνας