Το ERT εcho τιμά την Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Με το βραβευμένο podcast "Τυφλή Γοητεία", νέα podcast ειδικά για την ημέρα, αλλά και την πιλοτική λειτουργία υποτίτλων σε επιλεγμένα podcast, το ERT εcho τιμά την 3η Δεκεμβρίου - την παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία. Μια ημέρα που δίνεται η αφορμή να αναδειχθούν τα προβλήματα που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους.

Αναλυτικά, στο ERT εcho θα είναι διαθέσιμα:

Σε πρώτη ανάρτηση σε πλατφόρμα και με ελληνικούς υπότιτλους, το podcast «Τυφλή Γοητεία» που πήρε την 1η θέση στο 27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Δημιουργοί: Μιχάλης Αγραφιώτης, Στέλλα Κανταρτζή, Ελευθερία Αυγερινού.

Παραγωγή: Δημόσια ΣΑΕΚ Πυλαίας – Χορτιάτη για Άτομα με Αναπηρίες.

Οκτώ άνθρωποι με απώλεια όρασης συζητούν για τις κοινωνικές σχέσεις, το φλερτ και τη γοητεία, σε μια αφήγηση που συγκινεί.

Σινέcast: «Λώξη» | Πρώτη μετάδοση 03.12.2025 (και με ελληνικούς υπότιτλους)

Η Ντέπυ Βρεττού υποδέχεται στο «Σινέcast» τον Δημήτρη Ζάχο και τον Θανάση Καφετζή με το ντοκιμαντέρ «Λώξη» που είναι συμπαραγωγή της ΕΡΤ και συζητούν για τη Λωξάντρα, την πρωταγωνίστρια της ταινίας, ένα κορίτσι με σύνδρομο Down που καλείται να συμμετάσχει στη νέα παραγωγή της Κεντρικής Σκηνής του Εθνικού Θεάτρου.

«Future Soundwaves: Teen Talks» – Λουκία Κασαμάκη | Πρώτη μετάδοση 03.12.2025

H 12χρόνη Λουκία Κασαμάκη συνθέτει μουσική για διεθνείς καμπάνιες συμπερίληψης, παίζει μπάλα… με το αφτί, εκπαιδεύει θεατές παγκόσμιων διοργανώσεων… στη σιωπή, είναι πρέσβειρα της δράσης A Ball for all και μοιράζεται μαζί μας πώς βλέπει με τέσσερις αισθήσεις.

«Istorima»

«Μποξέρ με ένα χέρι (και με ελληνικούς υπότιτλους)» | Ο Βαγγέλης Χατζής, ακρωτηριασμένος από την ηλικία των τριών μηνών, ξεφεύγει από τις συμμορίες και το εμπόριο ναρκωτικών στα Λιόσια και εξελίσσεται στον πρώτο επαγγελματία μονόχειρα μποξέρ στον κόσμο.

«Οι κωφοί γονείς μου (και με ελληνικούς υπότιτλους ) » | Μεγαλώνοντας ο Κώστας, ο μόνος ακούων σε μια οικογένεια κωφών, αντιμετώπισε πολλές φορές «απορίες» συμμαθητών που δεν ήταν πάντα και τόσο καλοπροαίρετες.

«Πάντα τερματίζω: Από τα ιδρύματα, στους Παραολυμπιακούς» | Η Βιβή Χριστοδουλοπούλου, γεννημένη με σωματική αναπηρία, περιγράφει τα παιδικά της χρόνια στο Π.Ι.Κ.Π.Α. και πώς κατάφερε να γίνει αθλήτρια.

Δεύτερο Πρόγραμμα

Η Ειρήνη Κουρούβανη στο Δεύτερο Πρόγραμμα | Η παραολυμπιονίκης και χορεύτρια Ειρήνη Κουρούβανη, μιλάει στην Ιωάννα Νιαώτη, για το πώς έγινε «βιβλίο», στο πλαίσιο της δράσης του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος «Ανθρώπινη Βιβλιοθήκη».

«Mic@2ο Μαθήματα Γυναικείας Ενδυνάμωσης»: Χρυσέλλα Λαγαρία | Η Χρυσέλλα Λαγαρία έχει εκ γενετής τύφλωση. Μιλάει στη Μικαέλα Θεοφίλου για το πώς είναι η ζωή για μια τυφλή γυναίκα σε μια κοινωνία που δυσκολεύεται να αφομοιώσει το γεγονός πώς δεν χρειάζεται να είμαστε όλοι ίδιοι για να «της χωράμε».

«Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια» | Ο δημοσιογράφος Σπύρος Τσάμης και ο δικηγόρος Βαγγέλης Αυγουλάς συζητούν με τη Λίνα Νικολακοπούλου και την Αλεξάνδρα Χριστακάκη, για τη συμπερίληψη και πώς η αναπηρία δεν μπορεί να αναστείλει το δικαίωμα στη ζωή.

95.8fm

«Εικόνες που βλέπω στα τραγούδια»: «Γρηγόρης Αργυρόπουλος» | Μια συνεργασία της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) Πυλαίας Χορτιάτη για Άτομα με Αναπηρία και του 9.58fm της ΕΡΤ3.

ΕΡΤnews Radio 105.8

«Αναπηρία: αποθέματα δύναμης απέναντι στα εμπόδια της καθημερινότητας» | Η Έλενα Καραθάνου στη σειρά podcast «Έρευνα στο Πρώτο» μιλάει με παράγοντες και άτομα με αναπηρία για να της μεταφέρουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους

Τρίτο Πρόγραμμα

«10 λεπτά ακόμη» – «Με ένα λευκό φτερό» της Ελένης Μπετεινάκη | Μια ιστορία με θέμα την αναπηρία, τη διαφορετικότητα, τις ίσες ευκαιρίες και τα δικαιώματα στη ζωή για όλους, ανθρώπους και ζώα.

ΕΡΑ ΣΠΟΡ

«Πρόσωπα» | Ο χρυσός Παραολυμπιονίκης Νάσος Γκαβέλας και ο οδηγός του Δημήτρης Χρυσάφης μιλούν στην Κατερίνα Αναστασοπούλου.

ΕΡΤ Καλαμάτας

Οι «Φοιτητικές όψεις» υποδέχονται τον Εμμανουήλ Χαλούλο, ο οποίος ασχολείται με το ping-pong, έχει λάβει μέρος σε πολλούς αγώνες ιστιοπλοΐας με σημαντικές διακρίσεις, είναι μέλος της Εθνικής Ομάδας Hansa 303 και πρόσφατα, κατέκτησε τη 2η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τένις με αμαξίδιο.

ΕΡΤ Βόλου

«Αναπηρία: Πέρα από τα σύνορα του σώματος» | Οι φοιτήτριες Ανδριανοπούλου Βασιλική, Μπούτλα Ευαγγελία Κωνσταντίνα, Παπαννικόλα Ζαμπέτα, Τσαβδαρίδου Ιωάννα αναπτύσσουν το θέμα «Αναπηρία: Πέρα από τα σύνορα του σώματος».

ΕΡΤ Πάτρας

«Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας» | Μια εκπομπή του Συλλόγου Φίλων Κλινικής Αποκατάστασης Ασθενών με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού του ΠΓΝ Πατρών που σκοπό έχει να επισημάνει τις ανάγκες και τα δικαιώματα των ΑμεΑ.

Στην εκπομπή, τις ιστορίες τους μοιράστηκαν: η 23χρονη Μαρίνα (τελειόφοιτη του Μαθηματικού Πατρών) που έμεινε ανάπηρη έπειτα από τροχαίο, και η Αθανασία (τελειόφοιτη Κοινωνικών Επιστημών) που νοσηλεύτηκε σε ηλικία 15 ετών στην Κλινική Αποκατάστασης.