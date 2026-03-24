Το ΕΡΤnews Radio 105,8 τιμά την επέτειο των 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου

Από την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026 και καθημερινά, στις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων του ενημερωτικού ραδιοφώνου της ΕΡΤ, ιστορικοί, αναλυτές, συγγραφείς, απόγονοι ηρώων της Επανάστασης, άνθρωποι της τέχνης, των γραμμάτων και της Εκκλησίας, πολιτικοί και τοπικοί παράγοντες του Μεσολογγίου, παραθέτουν και αναλύουν όλες τις πτυχές της Ηρωικής Εξόδου που σημάδεψε τη σύγχρονη ελληνική ιστορία, και καθόρισε την πορεία προς την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους.

Οι ενότητες που θα καλυφθούν είναι:

Ιστορία της Πολιορκίας και της Εξόδου

Έξοδος και Επανάσταση

Έξοδος και φιλελληνισμός

Έξοδος και δημοτικό τραγούδι

Έξοδος και Τέχνη

Έξοδος και Μεσολόγγι του σήμερα

Εκδηλώσεις για την ιστορική επέτειο

Το αφιέρωμα θα κορυφωθεί την Τετάρτη 1η Απριλίου, με τρίωρη ζωντανή εκπομπή από το Μεσολόγγι, από τις 9:00 έως τις 12:00, την οποία θα παρουσιάσουν ο Δημήτρης Πετρόπουλος και ο Ανδρέας Παπασταματίου.

Από την Τετάρτη 25η Μαρτίου και για μια εβδομάδα το ΕΡΤnews Radio 105,8 τιμά του Ήρωες και τη θυσία τους στην Έξοδο του Μεσολογγίου.