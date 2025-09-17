Το Kosmos 93,6 εκπέμπει ζωντανά από την Art Athina 2025

Οι μουσικές του Kosmos δίνουν τον ρυθμό στην Art Athina 2025, την μεγαλύτερη ετήσια συνάντηση των εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα και μία από τις πιο μακροβιότερες φουάρ της Ευρώπης που φιλοξενείται στο Ζάππειο Μέγαρο 18-22 Σεπτεμβρίου.

Το van του Kosmos 93,6 θα βρεθεί την Παρασκευή 19.09 από τις 6 το απόγευμα στην είσοδο του Ζαππείου με την Κλάουντια Μάτολα και τον Πέτρο Αδάμ, στα εγκαίνια της φετινής Art Athina μεταφέροντας ζωντανά, στον αέρα, το κλίμα της μεγάλης αυτής συνάντησης της τέχνης όπως και τους προβληματισμούς που διαμορφώνουν τον παγκόσμιο εικαστικό χάρτη της εποχής μας, σε ένα ζωντανό ραδιοφωνικό πρόγραμμα τεσσάρων ωρών.

Η Art Athina θα παρουσιάσει μια αντιπροσωπευτική εικόνα της σύγχρονης καλλιτεχνικής παραγωγής, με τη συμμετοχή 72 αιθουσών τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό, φιλοξενώντας έργα που ποικίλλουν από τη ζωγραφική και τη γλυπτική έως τη φωτογραφία και την ψηφιακή τέχνη.

Όλος ο κόσμος σ’ ένα ραδιόφωνο!

Kosmos 93.6 | www.kosmosradio.gr