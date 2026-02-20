Το νόημα και η αξία μιας απλής ζωής

Η Φωνή της Ελλάδας παρουσιάζει ένα νέο επεισόδιο της αγγλόφωνης εκπομπής «Infinitely Curious», αφιερωμένο στο νόημα και την αξία μιας απλής ζωής — όχι ως νοσταλγία, αλλά ως συνειδητή επιλογή σε μια εποχή που κυριαρχείται από την υπερβολή.

Η παρουσιάστρια Κατερίνα Μπατζάκη επιμελείται ένα ταξίδι ραδιοφωνικής αφήγησης μίας ώρας, εξερευνώντας πώς οι άνθρωποι ανακτούν καθαρότητα, σκοπό και ψυχική ισορροπία, επαναπροσδιορίζοντας τι σημαίνει «αρκετό» σήμερα.

Το επεισόδιο περιλαμβάνει τρεις ξεχωριστές αφηγήσεις:

«The Simple Life: How to Find Your Enough» — για τις πιέσεις της αδιάκοπης προσπάθειας και την ήσυχη απελευθέρωση που φέρνει η συνειδητοποίηση ότι η ολοκλήρωση δεν συνδέεται με τη συσσώρευση.

— για τις πιέσεις της αδιάκοπης προσπάθειας και την ήσυχη απελευθέρωση που φέρνει η συνειδητοποίηση ότι η ολοκλήρωση δεν συνδέεται με τη συσσώρευση. «Why I Live a Simple Minimalist Life» — η ιστορία του Theo du Plessis στο Swellendam της Νότιας Αφρικής, που επέλεξε τον μινιμαλισμό ως δρόμο αυθεντικότητας και αυτοπροσδιορισμού.

— η ιστορία του στο της Νότιας Αφρικής, που επέλεξε τον μινιμαλισμό ως δρόμο αυθεντικότητας και αυτοπροσδιορισμού. «The Secret to Peace: Realising This Is Enough» — με τη Megan, η οποία μιλά για την ανθεκτικότητα, την αυτογνωσία και τη σημασία των ανθρώπων που μας βοηθούν να δούμε καθαρά τη διαδρομή μας.

Μαζί, οι αφηγήσεις αυτές δημιουργούν ένα ισχυρό μήνυμα: Το 2026, η απλότητα δεν είναι φυγή — είναι μια πράξη αντίστασης απέναντι στην αδιάκοπη απαίτηση για “περισσότερο.

Παραγωγή - παρουσίαση: Κατερίνα Μπατζάκη

Μετάδοση: Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026, 11:00 π.μ. ώρα Ελλάδας

ΤΡΟΠΟΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εν κινήσει, από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας (διαθέσιμη στο Google Play Store & στο App Store)

Διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και στο ERTecho

Σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX

Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα DAB+ και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη ‘Voice of Greece’.

Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και Hellas Sat 4, 39°E και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39°E

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ