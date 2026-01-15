«..πως μπορεί να μην τα κατάφερνε στα μαθήματα, πως μπορεί να δυσκολευόταν να μιλήσει καθαρά, να γράψει και να διαβάσει, αλλά δεν δυσκολευόταν, καθόλου, να γελάσει με την καρδιά του και να ανοίξει τα χεράκια του και να κλείσει μέσα στη μεγάλη του αγκαλιά όλους τους ανθρώπους. Πως είχε έντονα ανεπτυγμένο το αίσθημα του δικαίου και της αλληλεγγύης για κάθε ζωντανό πλάσμα που έβλεπε να υποφέρει και πως, παρόλο που πολλές φορές δεν ήταν σε θέση να εκφραστεί, αντιλαμβανόταν αμέσως την αποδοχή ή την απόρριψη από τους συνανθρώπους του..». (Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου).

Η εκπομπή«Διηγήσεις» - «Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά» παρουσιάζει το Σάββατο 17.01.2026 στις 17:00 με 18:00 από τη Φωνή της Ελλάδας την αφήγηση του τρίτου βιβλίου της τριλογίας της Έπης Μίχη Ζέγγου, με τίτλο «Το (πολύ ξεχωριστό) χρωμόσωμα 21» σε έκδοση του Συλλόγου Γονέων & Φίλων ατόμων με Σύνδρομο Down Θεσσαλίας «Ο ΚΥΚΝΟΣ». Την όμορφη εικονογράφηση του βιβλίου με ιδιαίτερα κατανοητή προσέγγιση του Συνδρόμου Down μέσω των εικόνων, την υπογράφει η εικονογράφος και δημιουργός Θεοδοσία Κώτσικα.

Ας μιλήσουμε για το Σύνδρομο Down στους μικρούς και μεγάλους ακροατές μας στηρίζοντας την σημαντικότατη επιδίωξη του Συλλόγου από τα έσοδα της πώλησης του βιβλίου! Κάθε αντίτυπο φέρει το γνήσιο της υπογραφής του Προέδρου του Συλλόγου Γονέων & Φίλων ατόμων με Σύνδρομο Down «Ο ΚΥΚΝΟΣ» ενώ πολύτιμος στόχος όλων των μελών και φίλων του Συλλόγου είναι η διαμόρφωση και ολοκλήρωση μίας πρότυπης δομής αυτόνομης διαβίωσης και αυτοδιαχείρισης για παιδιά και άτομα με Σύνδρομο Down.

Μέσα από την ιστορία της συγγραφέως Έπης Μίχη Ζέγγου και το μήνυμα του Προέδρου του Συλλόγου Γονέων & Φίλων ατόμων με Σύνδρομο Down Θεσσαλίας «Ο ΚΥΚΝΟΣ», κ. Κωνσταντίνου Διαμάντου, οι μικροί αλλά και οι μεγάλοι μας ακροατές μαθαίνουν πως: “..το Σύνδρομο Down ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ. Είναι απλά μία χρωμοσωμιακή διαφοροποίηση που δημιουργεί την ανάγκη μέσα από ειδικές βοήθειες να αναδειχθούν οι ικανότητες που έχουν τα παιδιά με Σύνδρομο Down. Σε μία κοινωνία πολιτισμού και ίσων ευκαιριών, η ρήση ΟΛΟΙ είμαστε ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ, ΟΛΟΙ είμαστε ΙΣΟΙ, αποκτά ιδιαίτερο νόημα για τα παιδιά με Σύνδρομο Down και το μέλλον τους. Το βιβλίο είναι αφιερωμένο στον Ιωάννη, στο Νικόλα, στη Μαρία, στην Χριστίνα και σε όλα τα τόσο ξεχωριστά και ιδιαίτερα παιδιά που γεννήθηκαν με Σύνδρομο Down και που ήρθαν στον κόσμο για να μας διδάξουν την ΑΓΑΠΗ.” - (Κωνσταντίνος Διαμάντος, Προέδρος του Συλλόγου Γονέων & Φίλων ατόμων με Σύνδρομο Down Θεσσαλίας «Ο ΚΥΚΝΟΣ».

Παραγωγή – παρουσίαση: Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά

Μετάδοση: Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026, 17:00-18:00 ώρα Ελλάδας

