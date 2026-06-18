Ραδιόφωνο

Το πολυφωνικό σύνολο “Χαονία” ζωντανά στα “Ξωτικά της Παράδοσης”

Το πολυφωνικό σύνολο “Χαονία” ζωντανά στα “Ξωτικά της Παράδοσης”
Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026, στις 15:00
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην εκπομπή “Τα Ξωτικά της Παράδοσης” με τη Μαρία Κουτσιμπύρη, το σπουδαίο πολυφωνικό σύνολο “Χαονία”, θα ερμηνεύσει ζωντανά από στούντιο της Φωνής της Ελλάδας πολυφωνικά τραγούδια της Ηπείρου, καθώς και κάποια τραγούδια της Κάτω Ιταλίας.

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Συντονιστείτε την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026, στις 15:00 ώρα Ελλάδας, στην εκπομπή “Τα Ξωτικά της Παράδοσης” με τη Μαρία Κουτσιμπύρη, όπου το σπουδαίο πολυφωνικό σύνολο “Χαονία”, θα ερμηνεύσει ζωντανά από στούντιο της Φωνής της Ελλάδας πολυφωνικά τραγούδια της Ηπείρου, καθώς και κάποια τραγούδια της Κάτω Ιταλίας.

Στην εκπομπή θα βρίσκονται οι Αλέξανδρος Λαμπρίδης, Ελευθερία Πανούση, Ουρανία Μπατσινίλα, Χρήστος Δίπλας, Γιώργος Τούτσης, Φανή Τσιτούρα και Αλίκη Γκανά, λίγο πριν τη Μεγάλη Γιορτή Πολυφωνικού Τραγουδιού, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Ιουνίου στο Θέατρο Πέτρας.

Παραγωγή – επιμέλεια – παρουσίαση: Μαρία Κουτσιμπύρη
Ρύθμιση ήχου: Βασίλης Νικολόπουλος

ΤΡΟΠΟΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  • Εν κινήσει, από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας (διαθέσιμη στα Google Play Store & App Store)
  • Διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και στο ERTecho
  • Στην Ελλάδα, μέσα από τις τηλεοράσεις στην ένδειξη ‘Voice of Greece’
  • Σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX
  • Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και Hellas Sat 4, 39°E και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39°E

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  • Τηλέφωνα: (+30) 210 606 6435, (+30) 210 606 6815
  • Viber/ Whatsapp: 693 007 8283
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  • Fb: voiceofgreece.ert / Instagram: voiceofgreece_ert
Το πολυφωνικό σύνολο “Χαονία” ζωντανά στα “Ξωτικά της Παράδοσης”
TAGS Μαρία ΚουτσιμπύρηΠαλυφωνικό Σύνολο Χαονία
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