Το πολυφωνικό σύνολο “Χαονία” ζωντανά στα “Ξωτικά της Παράδοσης”

Συντονιστείτε την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026, στις 15:00 ώρα Ελλάδας, στην εκπομπή “Τα Ξωτικά της Παράδοσης” με τη Μαρία Κουτσιμπύρη, όπου το σπουδαίο πολυφωνικό σύνολο “Χαονία”, θα ερμηνεύσει ζωντανά από στούντιο της Φωνής της Ελλάδας πολυφωνικά τραγούδια της Ηπείρου, καθώς και κάποια τραγούδια της Κάτω Ιταλίας.

Στην εκπομπή θα βρίσκονται οι Αλέξανδρος Λαμπρίδης, Ελευθερία Πανούση, Ουρανία Μπατσινίλα, Χρήστος Δίπλας, Γιώργος Τούτσης, Φανή Τσιτούρα και Αλίκη Γκανά, λίγο πριν τη Μεγάλη Γιορτή Πολυφωνικού Τραγουδιού, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Ιουνίου στο Θέατρο Πέτρας.

Παραγωγή – επιμέλεια – παρουσίαση: Μαρία Κουτσιμπύρη

Ρύθμιση ήχου: Βασίλης Νικολόπουλος

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