Στην άκρη της πόλης, κάτω από μια μεγάλη πολύχρωμη τέντα, κάτι μαγικό ετοιμάζεται να συμβεί. Το Athens Big Top Festival έρχεται 15 και 16 Νοεμβρίου στο Άλσος Βεΐκου, φέρνοντας μαζί του ένα ολόκληρο concept ζωής.

Το Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025, στις 10:00 ώρα Ελλάδας, ο ακροβάτης-performer Μανούκ Καρυτωτάκης και η project manager Πέγκυ Τσολακάκη από την ομάδα Cirkelin, έρχονται στον «Μίτο της Αριάδνης» και μας μιλάνε για το σύγχρονο τσίρκο στην Ελλάδα.

Παραγωγή - παρουσίαση: Αριάδνη-Σοφία Κούρη

Μετάδοση: Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025, 10:00-11:00 ώρα Ελλάδας

