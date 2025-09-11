“Το Τελευταίο Ίχνος”: Αφιέρωμα στους Έλληνες ευεργέτες στην εκπομπή «Η Δική μας πόλη»

Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025, στις 12:00-13:00 (ώρα Ελλάδας), η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας "Η Δική μας Πόλη" με τον Θέμη Ροδαμίτη είναι αφιερωμένη σε πρόσωπα που -είτε εν ζωή είτε μετά θάνατον- προσέφεραν σημαντικά ευεργετήματα για την πατρίδα μας.

Μπενάκης, Σίνας, Μαρασλής, Ζαρίφης, Ζωγράφος, Ζεύγος Αρχιγένη, Ζεύγος Σατραπέ: Η δημόσια εικόνα τους έχει εγγραφεί στη συλλογική μνήμη μέσα από τις συγκλίνουσες ή αποκλίνουσες προσεγγίσεις όσων θέλησαν να μελετήσουν το βίο τους.

Με αφορμή το βιβλίο - άλμπουμ "Το Τελευταίο Ίχνος" η φωτογράφος Μαρία Στέφωση, θα γίνουν αναφορές στις πολλαπλές ζωές που είχαν οι άνθρωποι αυτοί μέσω της διαφορετικής πρόσληψης όσων τους συνάντησαν, τους αγάπησαν, τους θαύμασαν, κυρίως όμως όσων τους "γνώρισαν" μετά τον θάνατό τους, μέσα από τα γραπτά και τις διηγήσεις άλλων.

Καλεσμένοι στο στούντιο, η Μαρία Στέφωση και ο εκδότης του έργου Γεράσιμος Λειβαδάς θα αναφερθούν στους ευεργέτες που μεγαλούργησαν στα κέντρα της ελληνικής διασποράς, στήριξαν με τις πιο γενναιόδωρες ευεργεσίες τους το νέο ελληνικό κράτος, καθώς και τον τόπο καταγωγής τους, αφήνοντας ένα ανεξίτηλο ευεργετικό ίχνος.

Επιμέλεια-παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

