Το Τρίτο Πρόγραμμα γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων το Τρίτο Πρόγραμμα έχει προγραμματίσει μια ειδική ωριαία ραδιοφωνική εκπομπή τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, στις 17:05.

Η εκπομπή, αφιερωμένη στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο και στη συνεργασία του με την ΕΡΤ, θα αναδείξει τον ρόλο των μουσείων ως χώρων εκπαίδευσης, δημιουργίας και κοινωνικής συνάντησης, γεφυρώνοντας το παρελθόν με το παρόν.

Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η σημασία της καλλιτεχνικής αφήγησης και των σύγχρονων μέσων ως τρόπων προσέγγισης των παιδιών και των νέων στην πολιτιστική κληρονομιά.

Επιμέλεια – παραγωγή: Βάσια Χατζηγιαννάκη

