Τόνια & Ευγενία: Τι σημαίνει Κορίτσι σήμερα;

Ακουστέ στο ERT εcho, από την Παρασκευή 27 Μαρτίου, τα δύο νέα επεισόδια της σειράς podcast “Future Soundwaves”.

Υπάρχουν ιστορίες που δεν γράφονται μόνο με λέξεις γνωστές.

Γράφονται με την ανάγκη να ανήκεις, με φίλτρα τελειότητας που πνίγουν, με βλέμματα στον καθρέφτη, γράφονται με θυμό και ευαλωτότητα και τη δύναμη της αποδοχής.

Γράφονται με τη δημιουργία νέων λέξεων και το άνοιγμα νέων χώρων που συνυπάρχουν εμπειρίες διαφορετικές, γράφονται με τη φωνή και το βλέμμα που αποκτούν γυναίκες που δεν μπόρεσαν και δεν μπορούν να μιλήσουν.

Η 17χρονη Τόνια μας προσκαλεί σε έναν πολύ προσωπικό της κόσμο — εκεί που η ανάγκη για έλεγχο της τροφής γίνεται φωνή, αποκτά μορφή, γίνεται το «Ed», κομμάτια πίτσας αποδεικνύονται δαιμόνιοι αντίπαλοι, εκεί όπου «μικρά λευκά φτερά» χάνονται.

Η 18χρόνη Ευγενία δημιουργεί μία καταδική της λέξης για να περιγράψει τον κόσμο όπως τον βιώνουν οι γυναίκες και τα κορίτσια σήμερα. Μας προσκαλεί να διαβάσουμε λογοτεχνία χωρίς την ηγεμονία του ανδρικού βλέμματος και προκαλεί γνωστές και αγαπημένες ηρωίδες των βιβλίων να μιλήσουν οι ίδιες για τον εαυτό τους.

Ακούστε την Τόνια και την Ευγενία στα δύο νέα επεισόδια της σειράς Future Soundwaves Teen Talks (από 27 Μαρτίου 2026, στις 12.00 και στις 20.00 αντίστοιχα) και μπορείτε να τις συναντήσετε από κοντά αυτό το σαββατοκύριακο στο φεστιβάλ WOW Athens 2026 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Έρευνα, Παραγωγή & Παρουσίαση: Ιωάννα Νιαώτη

Βοηθός παραγωγής: Διονυσία Μαρίνου

Ηχοληψία & Επιμέλεια ήχου: Γιώργος Κωστόπουλος

Επιστημονική σύμβουλος: Ζηνοβία Βασιλειάδη, ψυχολόγος - ψυχοθεραπεύτρια

Εικονογράφηση: Εύα Γεράκη

Μουσική: Χρήστος Παπαδόπουλος

Future Soundwaves: Teen Talks

Η νέα σειρά podcast του ERT εcho που κάνει ακριβώς αυτό λέει: Ακούει τους εφήβους και τις ιστορίες τους.

Future Soundwaves: Teen Talks - ιστορίες νέων ανθρώπων, που φαντάζονται, ονειρεύονται και δημιουργούν. Μία νέα σειρά podcast της ΕΡΤ για τη ζωή των εφήβων -με τις δικές τους λέξεις και με τις δράσεις τους που δημιουργούν το δικό τους χώρο στον κόσμο.

Η σειρά υλοποιείται για την ΕΡΤ με την υποστήριξη του Radio Innovation Fund της EBU.