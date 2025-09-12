Ραδιόφωνο

Top Twenty – Σεπτέμβριος 2025

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, στις 17:00
KOSMOS

Οι προτάσεις του Kosmos για αυτόν το μήνα.

Στο ραδιοφωνικό μας αέρα, μεταδίδονται καθημερινά δεκάδες καινούργιες προτάσεις. Ξεχωρίσαμε κάποιες και σας τις παρουσιάζουμε.

Καλή σας ακρόαση.

