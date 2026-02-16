Τραγούδια με αναφορές στους εκτελεσθέντες της Καισαριανής
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, 17:00
Τραγούδια που γράφηκαν για τις εκτελέσεις στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, παρουσιάζει ο Μιχάλης Γελασάκης την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου στην εκπομπή Αδέσποτες Νότες στο Δεύτερο Πρόγραμμα
Φωτογραφικά ντοκουμέντα από την εκτέλεση 200 πολιτικών κρατούμενων από τις ναζιστικές δυνάμεις την Πρωτομαγιά του 1944, στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, ήρθαν για πρώτη φορά στο φως, 82 χρόνια μετά. Με αφορμή αυτές τις φωτογραφίες, ο Μιχάλης Γελασάκης παρουσιάζει στις "Αδέσποτες νότες" ένα αφιέρωμα με μερικά από τα δεκάδες τραγούδια που γράφτηκαν και αναφέρονται σε αυτές τις εκτελέσεις, την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου στις 17:00, στο Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7
