Τραγούδια με αναφορές στους εκτελεσθέντες της Καισαριανής

Φωτογραφικά ντοκουμέντα από την εκτέλεση 200 πολιτικών κρατούμενων από τις ναζιστικές δυνάμεις την Πρωτομαγιά του 1944, στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, ήρθαν για πρώτη φορά στο φως, 82 χρόνια μετά. Με αφορμή αυτές τις φωτογραφίες, ο Μιχάλης Γελασάκης παρουσιάζει στις "Αδέσποτες νότες" ένα αφιέρωμα με μερικά από τα δεκάδες τραγούδια που γράφτηκαν και αναφέρονται σε αυτές τις εκτελέσεις, την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου στις 17:00, στο Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7

