«Τρωάδες» του Ευριπίδη σε Ιστορική Ηχογράφηση του 1963
Με Ραδιοφωνικές Προσαρμογές Κειμένων της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας συνεχίζεται ολόκληρο τον Αύγουστο η εκπομπή «Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο». Αυτήν την Κυριακή 10 Αυγούστου στις οκτώ και μισή το βράδυ το αριστούργημα του Ευριπίδη «Τρωάδες».
Γραμμένη το 415 π.Χ η τραγωδία αυτή του Ευριπίδη είναι η τρίτη μιας τριλογίας, που αναφέρεται στον Τρωικό Πόλεμο.
Θεωρείται το κατ' εξοχήν αντιπολεμικό έργο που έγραψε ο Ευριπίδης, με έμφαση στις συνέπειες του πολέμου, ειδικά στις γυναίκες και τα παιδιά της Τροίας, μετά την άλωση τους από τούς Αχαιούς, αναδεικνύοντας την αλαζονεία του πολέμου και την ματαιότητα της νίκης.
Η ηχογράφηση για το Ραδιόφωνο μεταδόθηκε πρώτη φορά από την εκπομπή «Το Θέατρο της Τετάρτης», τον Νοέμβριο του 1963.
Μετάφραση: Έφη Φερεντίνου
Ρύθμιση ήχου: Νίτσα Λουγγή
Ραδιοσκηνοθεσία: Γιώργος Θεοδοσιάδης
Ακούγονται οι ηθοποιοί:
- Γκίκας Μπινιάρης – Ποσειδώνας
- Άννα Ραυτοπούλου – Αθηνά
- Έλσα Βεργή – Εκάβη,
- Βασίλης Κανάκης – Ταλθύβιος,
- Κάκια Παναγιώτου – Κασσάνδρα,
- Ελένη Χατζηαργύρη – Ανδρομάχη,
- Στέλιος Βόκοβιτς – Μενέλαος,
- Πίτσα Καπιτσινέα – Ελένη,
- Ελένη Νενεδάκη – α' κορυφαία
- Έλλη Βοζικιάδου – β' κορυφαία
- Έλλη Ξανθάκη & Ελένη Κυπραίου – χορός
Επιμέλεια εκπομπής: Μάρα Καλούδη
