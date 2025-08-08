Ραδιόφωνο

«Τρωάδες» του Ευριπίδη σε Ιστορική Ηχογράφηση του 1963

Κυριακή 10 Αυγούστου 2025, 20:30 ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Με Ραδιοφωνικές Προσαρμογές Κειμένων της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας συνεχίζεται ολόκληρο τον Αύγουστο η εκπομπή «Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο». Αυτήν την Κυριακή 10 Αυγούστου στις οκτώ και μισή το βράδυ το αριστούργημα του Ευριπίδη  «Τρωάδες».
Γραμμένη το 415 π.Χ η τραγωδία αυτή του Ευριπίδη  είναι η τρίτη μιας τριλογίας, που αναφέρεται στον Τρωικό Πόλεμο.

Θεωρείται το κατ' εξοχήν αντιπολεμικό έργο που έγραψε ο Ευριπίδης, με έμφαση στις συνέπειες του πολέμου, ειδικά στις γυναίκες και τα παιδιά της Τροίας, μετά την άλωση τους από τούς Αχαιούς, αναδεικνύοντας την αλαζονεία του πολέμου και την ματαιότητα της νίκης.

Η ηχογράφηση για το Ραδιόφωνο μεταδόθηκε πρώτη φορά από την εκπομπή «Το Θέατρο της Τετάρτης», τον Νοέμβριο του 1963.

Μετάφραση: Έφη Φερεντίνου
Ρύθμιση ήχου: Νίτσα Λουγγή
Ραδιοσκηνοθεσία: Γιώργος Θεοδοσιάδης

Ακούγονται οι ηθοποιοί:

  • Γκίκας Μπινιάρης – Ποσειδώνας
  • Άννα Ραυτοπούλου – Αθηνά
  • Έλσα Βεργή Εκάβη,
  • Βασίλης Κανάκης Ταλθύβιος,
  • Κάκια Παναγιώτου Κασσάνδρα,
  • Ελένη Χατζηαργύρη – Ανδρομάχη,
  • Στέλιος Βόκοβιτς Μενέλαος,
  • Πίτσα Καπιτσινέα Ελένη,
  • Ελένη Νενεδάκη α' κορυφαία
  • Έλλη Βοζικιάδου β' κορυφαία
  • Έλλη Ξανθάκη & Ελένη Κυπραίου χορός

Επιμέλεια εκπομπής: Μάρα Καλούδη

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho

