«Τρωάδες» του Ευριπίδη σε Ιστορική Ηχογράφηση του 1963

Με Ραδιοφωνικές Προσαρμογές Κειμένων της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας συνεχίζεται ολόκληρο τον Αύγουστο η εκπομπή «Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο». Αυτήν την Κυριακή 10 Αυγούστου στις οκτώ και μισή το βράδυ το αριστούργημα του Ευριπίδη «Τρωάδες».

Γραμμένη το 415 π.Χ η τραγωδία αυτή του Ευριπίδη είναι η τρίτη μιας τριλογίας, που αναφέρεται στον Τρωικό Πόλεμο.

Θεωρείται το κατ' εξοχήν αντιπολεμικό έργο που έγραψε ο Ευριπίδης, με έμφαση στις συνέπειες του πολέμου, ειδικά στις γυναίκες και τα παιδιά της Τροίας, μετά την άλωση τους από τούς Αχαιούς, αναδεικνύοντας την αλαζονεία του πολέμου και την ματαιότητα της νίκης.

Η ηχογράφηση για το Ραδιόφωνο μεταδόθηκε πρώτη φορά από την εκπομπή «Το Θέατρο της Τετάρτης», τον Νοέμβριο του 1963.

Μετάφραση: Έφη Φερεντίνου

Ρύθμιση ήχου: Νίτσα Λουγγή

Ραδιοσκηνοθεσία: Γιώργος Θεοδοσιάδης

Ακούγονται οι ηθοποιοί:

Γκίκας Μπινιάρης – Ποσειδώνας

Ποσειδώνας Άννα Ραυτοπούλου – Αθηνά

Αθηνά Έλσα Βεργή – Εκάβη,

Εκάβη, Βασίλης Κανάκης – Ταλθύβιος,

Ταλθύβιος, Κάκια Παναγιώτου – Κασσάνδρα,

Κασσάνδρα, Ελένη Χατζηαργύρη – Ανδρομάχη,

Ανδρομάχη, Στέλιος Βόκοβιτς – Μενέλαος,

Μενέλαος, Πίτσα Καπιτσινέα – Ελένη,

Ελένη, Ελένη Νενεδάκη – α' κορυφαία

α' κορυφαία Έλλη Βοζικιάδου – β' κορυφαία

β' κορυφαία Έλλη Ξανθάκη & Ελένη Κυπραίου – χορός

Επιμέλεια εκπομπής: Μάρα Καλούδη

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho