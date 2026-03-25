Βαρέα και Ανθυγιεινά στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Παρασκευή 27 Μαρτίου στις 20.00 στο Δεύτερο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και στο «Ημερολόγιο Καταστρώματος» :

Στην Καβάλα όπου ζουν και εργάζονται ο Βασίλης και ο Δημήτρης Ευφροσυνίδης δημιούργησαν ένα μουσικό σχήμα με το όνομα Βαρέα και Ανθυγιεινά.

Το 2015 κυκλοφορεί ο πρώτος του δίσκος με τίτλο το όνομά του και ακολουθούν «Τα επαρχιακά μπλουζ νόστου και ερώτων» και το «Λιμάνι στη χαρά»

Έχοντας τρεις δίσκους στο ενεργητικό τους και τραγούδια στο συρτάρι τα Βαρέα και Ανθυγιεινά ήρθαν από την Καβάλα στην Αθήνα για να παίξουν στο Studio E της Ελληνικής Ραδιοφωνίας παλιά και καινούρια τραγούδια και να ξανασυστηθούν στους ακροατές του Δεύτερου Προγράμματος.

Βασίλης Ευφροσυνίδης Ακουστική Κιθάρα, Φωνή

Δημήτρης Ευφροσυνίδης Πιάνο, Κλασσική κιθάρα

Απόστολος Αποστολίδης Ακουστική Κιθάρα, Μαντολίνο, Μπουζούκι, Κρουστά

Θάνος Αναγνωστόπουλος Βιολί

Άρτεμις Κουκουζίκα Τσέλο

Μάνος Βλάχος Κοντραμπάσο

Αναστασία Χατζηαποστολίδου Φωνή

Ηχογράφηση Μιχάλης Συγλέτος, Σέργιος Κάπαρης

Παραγωγή Έλενα Διάκου