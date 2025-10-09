Βασιλική Μιχαλοπούλου: Μια φωνή που ανοίγει ενδεχόμενα

Ρούμπες που μπλέκονται τσαμπούνες, gypsy rock και bohemian chic, εκρηκτικά riffs και distorted power chords, έντεχνες μελωδίες που γίνονται γέφυρα για νέες μουσικές περιπέτειες.

Αυθεντική, χαρισματική και απίστευτα επικοινωνιακή, η Βασιλική Μιχαλοπούλου έρχεται στον «Μίτο της Αριάδνης» το Σάββατο σε 11 Οκτωβρίου 2025, στις 10:00 ώρα Ελλάδας, για μια κουβέντα γεμάτη ρυθμό, ένταση και συναίσθημα - όπως η μουσική και τα επερχόμενα live της.

Επιμέλεια – παρουσίαση: Αριάδνη-Σοφία Κoύρη

Μετάδοση: Σάββατο 11/10/2025, στις 10:00 ώρα Ελλάδας

