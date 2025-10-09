Βασιλική Μιχαλοπούλου: Μια φωνή που ανοίγει ενδεχόμενα
Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025, στις 10:00
H Βασιλική Μιχαλοπούλου έρχεται στον «Μίτο της Αριάδνης» για μια κουβέντα γεμάτη ρυθμό, ένταση και συναίσθημα!
Επιμέλεια – παρουσίαση: Αριάδνη-Σοφία Κoύρη
Ρούμπες που μπλέκονται τσαμπούνες, gypsy rock και bohemian chic, εκρηκτικά riffs και distorted power chords, έντεχνες μελωδίες που γίνονται γέφυρα για νέες μουσικές περιπέτειες.
Αυθεντική, χαρισματική και απίστευτα επικοινωνιακή, η Βασιλική Μιχαλοπούλου έρχεται στον «Μίτο της Αριάδνης» το Σάββατο σε 11 Οκτωβρίου 2025, στις 10:00 ώρα Ελλάδας, για μια κουβέντα γεμάτη ρυθμό, ένταση και συναίσθημα - όπως η μουσική και τα επερχόμενα live της.
Μετάδοση: Σάββατο 11/10/2025, στις 10:00 ώρα Ελλάδας
Τρόποι Ακρόασης της Φωνής της Ελλάδας
- Εν κινήσει – ή εν πλω- στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμη στο Google Play Store και στο App Store
- Διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και το ERTecho
- Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη “Voice of Greece”
- Σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας Ertflix
- Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και HellasSat4,39 ° E , και στην Αφρική από τον δορυφόρο Hellas Sat 3, 39 °E
Στοιχεία Επικοινωνίας της Φωνής της Ελλάδας
- Τηλέφωνα: 210 6066815, 210 6066816, 210 6066238
και 210 6066439 (studio)
- e-mail: thevoiceofgreece@ert.gr
- Facebook: Η Φωνή Της Ελλάδας-voiceofgreece-ΕΡT
- Instagram: voiceofgreece_ert
