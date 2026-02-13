Το ERT echo, μέσω του Δικτύου της EBU, και σε συνεργασία με το Kosmos 93,6, έχει εξασφαλίσει μία ξεχωριστή συναυλία του σουηδικού post-punk συγκροτήματος Viagra Boys, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2017, στο πλαίσιο του Eurosonic (ESNS) Festival. Η συναυλία θα είναι διαθέσιμη για ακρόαση, αποκλειστικά στην πλατφόρμα του ERT echo.

Το φεστιβάλ Eurosonic (ESNS) γιόρτασε τον περασμένο μήνα την 40ή επέτειό του. Τα μέλη της EBU βρίσκονται στην καρδιά αυτής της ξεχωριστής διοργάνωσης από το 1999, με 633 καλλιτέχνες να έχουν επιλεγεί και αναδειχθεί όλα αυτά τα χρόνια. Οι παραγωγοί Pop/Rock της EBU κλήθηκαν να ψηφίσουν τις αγαπημένες τους εμφανίσεις, με στόχο να παρουσιάσουν ξανά τις ζωντανές εμφανίσεις που ηχογραφήθηκαν στο Groningen.

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που ξεχώρισαν ήταν και οι Viagra Boys που εμφανίστηκαν στο Eurosonic (ESNS) το 2017 στο Groningen, αφήνοντας το στίγμα τους με ένα εκρηκτικό live που επιβεβαίωσε από νωρίς τη δυναμική τους στη σύγχρονη ευρωπαϊκή σκηνή. Με κομμάτια όπως τα “Baby Teeth”, “Research Chemicals” και “A.M.F.”, το σουηδικό post-punk σχήμα πραγματοποίησε ένα live γεμάτο ένταση, χιούμορ και ενέργεια.

Η χαρακτηριστική σκηνική παρουσία του frontman Sebastian Murphy, τα δυνατά μπάσα και το σαξόφωνο δημιούργησαν μια μοναδική ατμόσφαιρα, μετατρέποντας το venue σε ένα παλλόμενο dancefloor. Η εμφάνισή τους στο ESNS αποτέλεσε έναν από τους πρώτους σημαντικούς σταθμούς στη διεθνή τους πορεία, αποδεικνύοντας τον ρόλο του φεστιβάλ ως σημείο εκκίνησης για καλλιτέχνες που αργότερα κατακτούν τις μεγάλες ευρωπαϊκές σκηνές.

Στη συναυλία συμμετείχαν:

S ebastian Murphy , φωνητικά

, φωνητικά Henrik “Benke” Höckert , μπάσο

, μπάσο Tor Sjödén , ντραμς

, ντραμς Oskar Carls , σαξόφωνο / κιθάρα

, σαξόφωνο / κιθάρα Elias Jungqvist , πλήκτρα / περσυσμό

, πλήκτρα / περσυσμό Linus Hillborg, κιθάρα / back-vocals

Πρόγραμμα:

Baby Teeth

Frogstrap

Research Chemicals

Upside Backwards

I Don’t Remember That

Liquids

Call of the Wild

A.M.F

Η συναυλία θα είναι διαθέσιμη για ακρόαση μέχρι και τις 14 Μαρτίου 2026, στις 19:00.

