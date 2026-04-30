Βιολέτα Ίκαρη: Καριέρα, χιούμορ, μητρότητα και μια φωνή που δεν ξεχνιέται

Στο νέο επεισόδιο του podcast «Έλα λίγο πιο κοντά», η Παυλίνα Βουλγαράκη συναντά τη Βιολέτα Ίκαρη σε μια συζήτηση προσωπική, ζεστή και απρόβλεπτα αστεία.

Οι δύο καλλιτέχνιδες έχουν μοιραστεί τη σκηνή σε συναυλίες τα τελευταία χρόνια - μια συνεργασία που έχει χτιστεί με εκτίμηση και αληθινή σύνδεση. Αυτή η οικειότητα δίνει τον τόνο σε μια κουβέντα που διατρέχει ολόκληρη την πορεία της Βιολέτας: από τα πρώτα της βήματα μέχρι το σήμερα.

Με πολύ χιούμορ, θυμούνται μια ιδιαίτερη συναυλία εκτός Αθηνών - την τελευταία πριν η Βιολέτα Ίκαρη γεννήσει — όταν όλοι γύρω τους φοβόντουσαν πως «θα γεννήσει από στιγμή σε στιγμή», ενώ εκείνη συνέχιζε να τραγουδά σαν να μη συμβαίνει τίποτα.

Η Βιολέτα Ίκαρη αποκαλύπτεται όπως είναι: αληθινή, ευγενική, αυτοσαρκαστική, με μια σπάνια γενναιοδωρία. Μια ποιότητα που, όπως λέει, έχει πάρει από την καλλιτεχνική της μητέρα, τη Ελένη Βιτάλη, και που έχει υποσχεθεί στον εαυτό της να μεταφέρει και στους επόμενους καλλιτέχνες όταν έρθει η στιγμή.

Ξεχωρίζει για το ιδιαίτερο χρώμα της φωνής της , που συχνά περιγράφεται ως από τις πιο χαρακτηριστικές της γενιάς της — χωρίς επιτήδευση, με μια αμεσότητα που σε αγγίζει από την πρώτη στιγμή.

Η συζήτηση περνά από σημαντικές συνεργασίες και επιρροές — τον Γιώργο Νταλάρα που τη στηρίζει και την έχει «στις φτερούγες του» και τα μαθήματα που της έδωσε αλλά και τον Διονύση Σαββόπουλο που τη ξεχώρισε νωρίς — μέχρι τα πιο αυθόρμητα και αστεία περιστατικά από τη σκηνή.

Ιδιαίτερη στιγμή του επεισοδίου αποτελεί η αφήγηση από τα παιδικά της χρόνια στα ικαριώτικα πανηγύρια εκεί όπου όλα ξεκίνησαν.

Η μητρότητα έρχεται ως ένας ακόμη σταθμός: πώς την άλλαξε, πώς επηρέασε τη σχέση της με τη δουλειά, αλλά και πώς — παρά τις δυσκολίες — μιλά με ειλικρινή ευγνωμοσύνη για τη διαδρομή της μέχρι σήμερα.

Σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης, γίνεται ξεκάθαρο κάτι πολύ απλό: η μεγάλη της αγάπη για την ελληνική μουσική.

_________________________________________________________________