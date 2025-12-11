Ραδιόφωνο

Wolfgang Amadeus Mozart: “Lucio Silla” Κ.135 – Μέρος Α’

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025 στις 20:30
ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Opera seria σε τρεις πράξεις. Λιμπρέτο του Giovanni de Gamerra σε επεξεργασία Pietro Metastasio. Πρωτοπαρουσιάστηκε στις 26 Δεκεμβρίου 1772 στο Teatro Regio Ducale του Μιλάνου.
Λεύκιος Σίλλας: ένας τύραννος που πρέπει να πεθάνει. Και ίσως να είχε πεθάνει, αν το λιμπρέτο γραφόταν μετά από τη Γαλλική Επανάσταση.

Βρισκόμαστε όμως ακόμη στα 1772 και ο μονάρχης … δικαιώνεται. Ο νεαρός (δεκαεξάχρονος συγκεκριμένα) Wolfgang Amadeus Mozart, παρουσιάζει τη νέα του opera seria, ένα νεανικό έργο-διαμάντι, που τη μουσική του ωριμότητα θα ζήλευαν συνθέτες με τη διπλάσια από αυτόν ηλικία. Η επιρροή του Gluck είναι επίσης κάποιες στιγμές αισθητή. Θα ξεκινήσουμε τη γνωριμία μας με τη λυρική αυτή τραγωδία το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, από την πληρέστατη ηχογράφηση που πραγματοποίησε στα 1974 ο Leopold Hager, με τους Peter Schreier, Arleen Auger, Júlia Várady, Helen Donath και πολλούς ακόμα.

"Opera Omnia"
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025, 20:30 - 22:30
Παραγωγή - παρουσίαση: Γιάννης Φίλιας


Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6
Η εκπομπή είναι διαθέσιμη για διαδικτυακή ακρόαση κατά την ώρα μετάδοσης και στη συνέχεια on demand εδώ: www.ertecho.gr/radio/trito/

