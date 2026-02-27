«Χάσμα γενεών: Μύθος, Ρήγμα… ή Γέφυρα;»

Υπάρχει τελικά χάσμα γενεών; Ή μήπως είναι μια ιστορία που επαναλαμβάνουμε χωρίς πολύ σκέψη; Κι αν υπάρχει… πώς γεφυρώνεται;

Αυτή την Κυριακή 1η Μαρτίου 2026, στις 11:00 π.μ. ώρα Ελλάδας, η Κατερίνα Μπατζάκη στο στην αγγλόφωνη εκπομπή “Infinitely Curious” ανοίγει έναν βαθύ διάλογο για όσα μας χωρίζουν — και όσα μπορούν ακόμη να μας ενώσουν. Με αληθινές εξομολογήσεις, δυνατές αναλύσεις και ανθρώπινες στιγμές, εξερευνούμε τη σχέση ανάμεσα στους νέους και τους μεγαλύτερους.

Θα ακούσουμε:

• Μια συγκινητική συζήτηση ανάμεσα σε ένα μικρό κορίτσι και μια 99χρονη γυναίκα για τα λάθη, τις επιλογές και τον χρόνο.

• Ο David Hilborn μιλά για το «πρόβλημα του χάσματος γενεών».

• Ο Alberto Garcia-Jurado περιγράφει το σύγχρονο γενεαλογικό ρήγμα που αλλάζει την κοινωνία.

• Η κοινωνική ψυχολόγος Leah Georges εξηγεί γιατί τα στερεότυπα στη δουλειά μας εμποδίζουν.

• Η Lisa Beck δείχνει πώς η κοινότητα — ζωντανή ή ψηφιακή — μπορεί να χτίσει δεσμούς ανάμεσα στις γενιές.

• Και μία τρυφερή υπενθύμιση: ο σεβασμός και η σύνδεση αρχίζουν από τις μικρές καθημερινές κινήσεις.

Παραγωγή - παρουσίαση: Κατερίνα Μπατζάκη

Ηχοληψία: Νίκος Σαββοργινάκης

Μετάδοση: Κυριακή 1η Μαρτίου 2026, 11:00 πμ. ώρα Ελλάδας

ΤΡΟΠΟΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εν κινήσει, από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας (διαθέσιμη στο Google Play Store & στο App Store)

Διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και στο ERTecho

Σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX

Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα DAB+ και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη ‘Voice of Greece’. ·

Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και Hellas Sat 4, 39°E και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39°E

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ