Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με γιορτινές εκπομπές και ραδιοφωνικά ρεβεγιόν στο ΕΡΤnews Radio 105,8

Το ΕΡΤnews Radio 105,8 υποδέχεται τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά με ένα ειδικό εορταστικό πρόγραμμα, σχεδιασμένο για να κρατήσει συντροφιά στους ακροατές όλες τις ημέρες των γιορτών, με περιεχόμενο που συνδυάζει τη μνήμη, την παράδοση και το κλίμα της περιόδου.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται θεματικές εορταστικές εκπομπές με αναμνήσεις και ευχές από επώνυμους, αφηγήσεις χριστουγεννιάτικων παραμυθιών για μικρούς και μεγάλους, καθώς και ειδική εκπομπή αφιερωμένη στα Χριστούγεννα στο Άγιον Όρος, με έμφαση στη μοναδική πνευματική ατμόσφαιρα των ημερών.

Παράλληλα, οι ακροατές θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν εκπομπές για ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν παλαιότερες γιορτές, αλλά και εκπομπές αφιερωμένες στη γαστρονομία των Χριστουγέννων, με γεύσεις, έθιμα και ιστορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Ιδιαίτερη θέση στο εορταστικό πρόγραμμα έχει παραμονή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, όπου το ΕΡΤnews Radio 105,8 θα μεταδώσει ραδιοφωνικά ρεβεγιόν, με ευχές από επώνυμους και εργαζόμενους του σταθμού, ζωντανή αίσθηση γιορτής και καλή μουσική μέχρι το ξημέρωμα.

Όλη την εορταστική περίοδο, η μουσική του σταθμού προσαρμόζεται πλήρως στο πνεύμα των ημερών, δημιουργώντας μια ζεστή και αισιόδοξη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα.

Το ΕΡΤnews Radio 105,8 γιορτάζει με τους ακροατές τις μέρες και τις νύχτες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

ΕΡΤnews Radio 105,8 – Η ενημέρωση συναντά το πνεύμα των γιορτών.

Αναλυτικά το εορταστικό πρόγραμμά μας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/12 ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 25/12

21.00-00.00 ΤΟ ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΤΟΥ ERTNEWS RADIO 105,8 (Φαίδρα Γκουντούνα-Σπύρος Σερέτης)

Το στούντιο μετατρέπεται σε ένα φιλόξενο σαλόνι και η νέα γενιά του ΕΡΤnews Radio αναλαμβάνει ένα εορταστικό τρίωρο με ευχές ανθρώπων του θεάματος και του ραδιοφώνου και μουσική που στο κλίμα της πιο λαμπερής νύχτας τους χρόνου, επιλεγμένη από τον Γιώργο Τσολάκη.

00.00-05.00 ΛΑΪΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ (Γιάννης Ευθυμίου)

Ο Γιάννης Ευθυμίου παίρνει τη σκυτάλη και απογειώνει τη γιορτή σε δρόμους λαϊκούς.

10.00-11.00 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ (Βασίλης Αδαμόπουλος – Μαρία Γεωργίου)

Αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων, ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου, δίνουν το λόγο στην κοσμαγάπητη Κάρμεν Ρουγγέρη, που μαζί με τον τενόρο Νίκο Κύρτσο μας αφηγούνται ένα χριστουγεννιάτικο παραμύθι που θα συγκινήσει μικρούς και μεγάλους.

11.00-12.00 «ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΧΑΣΑ» (Βασίλης Αδαμόπουλος – Μαρία Γεωργίου)

Άνθρωποι της τέχνης, του θεάματος αλλά και γνωστοί δημοσιογράφοι και πρόσωπα της επικαιρότητας αφηγούνται στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου χριστουγεννιάτικες αναμνήσεις που τους έχουν μείνει αξέχαστες και μοιράζονται με τους ακροατές ευχές και τραγούδια.

12.00-13.00 «Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ» (Δημήτρης Πετρόπουλος)

Τι άλλαξε με την έλευση του Ιησού και το κήρυγμά του; Πώς επηρεάστηκε ο παγκόσμιος πολιτισμός και η νομοθεσία διαχρονικά; Ο καθηγητής εκκλησιαστικής Iστορίας του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του τμήματος της θεολογικής σχολής Γιάννης Παναγιωτόπουλος, καλεσμένος του Δημήτρη Πετρόπουλου, εξηγεί μέσα από τις πηγές την εποχή του Ιησού και τον ρόλο των μαθητών του στην εξάπλωση της Διδασκαλίας του.

13.00-14.00 «ΑΝΗΜΕΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ» (Γιώργος Κακούσης – Δημήτρης Πετρόπουλος)

Τα Χριστούγεννα σε Ελλάδα, Βρετανία και Γερμανία. Ένα μοναδικό χριστουγεννιάτικο ραδιοφωνικό ταξίδι του Γιώργου Κακούση και του Δημήτρη Πετρόπουλου με συνταξιδιώτες, τη συγγραφέα Βικτώρια Χίσλοπ, τον Αθηναιογράφο συγγραφέα Θωμά Σιταρά και τον πανεπιστημιακό Κώστα Δημητρίου.

16.00-17.00 ΑΠΟ ΤΙΣ 4 ΣΤΙΣ 5 και τα Χριστούγεννα – ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ

Η χριστουγεννιάτικη εκπομπή του Γιάννη Πετρίδη που εξακολουθεί να γράφει ιστορία…

17.00-18.00 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ (Έλενα Καραγιάννη)

Με ζεστή διάθεση, σε εορταστική ατμόσφαιρα, η Έλενα Καραγιάννη και οι καλεσμένοι της στέλνουν τις ευχές τους σε όλο τον κόσμο, από την ιεραποστολική δράση στη Μαδαγασκάρη, μέχρι τα κεντρικά του ΕΚΑΒ. Και από τον Ινδικό ωκεανό, μέχρι το Δημοτικό Ωδείο Λαμίας.

19.00-20.00 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΑΓ.ΟΡΟΣ (Γιώργος Πίκουλας – Στέλιος Βραδέλης)

Από το “Περιβόλι της Παναγίας”, ο Δικαίος της Κοινοβιακής Σκήτης Προφήτου Ηλίου, Γέροντας Φιλήμοντας, συνομιλεί με τον Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα σε μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη ραδιοφωνική εκπομπή.

Μια βαθιά πνευματική συζήτηση για το αληθινό νόημα του εορτασμού των Χριστουγέννων, τη σημειολογία των Τιμίων Δώρων, την παρουσία και το μήνυμα των Μάγων, και το μυστήριο της Ενανθρώπισης του Θεανθρώπου στη φάτνη της Βηθλεέμ. Χριστούγεννα, όπως δεν τα ακούσατε ποτέ. Με λόγο απλό, φωτισμένο και αληθινό.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/12

08.00-10.00 ΓΙΟΡΤΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (Κατερίνα Σερέτη – Διονύσης Χατζημιχάλης)

Την δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, η Κατερίνα Σερέτη και ο Διονύσης Χατζημιχάλης, στρώνουν πρωί-πρωί το Γιορτινό Τραπέζι και μας ταξιδεύουν στα Χριστούγεννα των παιδικών μας χρόνων και όχι μόνο. Σεφ ο Ανδρέας Λαγός, που μας ταξιδεύει στην ΠΟΠ μαγειρική του, αλλά και στις αναμνήσεις του από γιορτινά τραπέζια. Συνδαιτημόνες ο Κώστας Παπαχλιμίντζος και η Κατερίνα Δούκα.

10.00-11.00 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΥΡΙΑ! (Έλενα Καραθάνου)

Μια από τις πιο συγκινητικές ραδιοφωνικές στιγμές των φετινών Χριστουγέννων. Μαθήτριες και μαθητές από μονοθέσια, ολιγομελή και διαπολιτισμικά σχολεία, αφηγούνται στην Έλενα Καραθάνου πως περνούν τις φετινές γιορτές και επιφυλάσσουν ξεχωριστές ευχές στις δασκάλες τους.

11.00-12.00 ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΓΡΙΦΟΙ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (Δημήτρης Πετρόπουλος)

Ο Δημήτρης Πετρόπουλος αφηγείται ιστορίες που σημάδεψαν τον πολιτισμό και ανέδειξαν το πνεύμα των Χριστουγέννων.

Από την αυθόρμητη ανακωχή στα χαρακώματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι τη δημιουργία του πρώτου τεχνητού χριστουγεννιάτικου δένδρου. Και από τον Κάρολο Ντίκενς που μεταμόρφωσε τα Χριστούγεννα σε μια από τις σημαντικότερες γιορτές στη Μ.Βρετανία μέχρι την “Άγια Νύχτα” που γράφτηκε σε ένα μικρό χωριό της Αυστρίας, αλλά τραγουδήθηκε σε όλο τον κόσμο.

12.00-13.00 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ (Δημήτρης Τάκης)

Ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης σε έναν διαφορετικό ρόλο, σε μια χριστουγεννιάτικη εκπομπή αφιερωμένη στα παιδικά –και όχι μόνο– Χριστούγεννα του. Εξομολογείται στον Δημήτρη Τάκη, μνήμες και ιστορίες που τον σημάδεψαν, μοιράζεται αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, συνήθειες και μικρές προσωπικές στιγμές, σε μια ζεστή, γιορτινή ραδιοφωνική συζήτηση.

13.00-14.00 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΟΘΟΝΗ (Στέλιος Βραδέλης – Γιώργος Πίκουλας)

Η μαγεία των Χριστουγέννων περνά στη μεγάλη οθόνη. Backstage αποκαλύψεις, ιστορίες και αναμνήσεις από τις ταινίες και τα τραγούδια που εδώ και δεκαετίες σημαδεύουν τα Χριστούγεννά μας. Από τα Κάλαντα και τον Grinch, μέχρι το Μόνος στο Σπίτι και το μαγικό ταξίδι του The Polar Express, το χριστουγεννιάτικο σελιλόιντ ξετυλίγεται… ζωντανά στο ραδιόφωνο. Σχολιάζει ο Γιάννης Βασιλείου, ενώ ο Γιώργος Πίκουλας και ο Στέλιος Βραδέλης ετοιμάζουν τα ποπ κορν και θυμίζουν γιατί κάποιες ταινίες είναι… πιο ζεστές κι από τζάκι.

15.00-16.00 ΜΕΤΑ-ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ (Αρετή Μπίτα)

Η Αρετή Μπίτα μας βάζει σε «μετα-Χριστουγεννιάτικο» ρυθμό, με μια εκπομπή που φωτίζει τις στιγμές της ημέρας. Μικρές τελετουργίες, αυθόρμητες πράξεις καλοσύνης και ιστορίες ανθρώπων που κάνουν τη διαφορά γεμίζουν τη μετά-γιορτινή ατμόσφαιρα με ζεστασιά και χαμόγελα. Μια ευκαιρία να δούμε γύρω μας και να θυμηθούμε πως η μαγεία των Χριστουγέννων ζει σε κάθε καθημερινή …πράξη!

17.00-19.00 ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΧΕΤΙΚΟ (Ανδρέας Παπασταματίου)

Έπίκαιρο και διαχρονικό σε γιορτινό διάκοσμο… Μια περιήγηση στις λαογραφικές καταγραφές, στην κίνηση και την εικόνα των ταξιδιωτικών προορισμών , στην εικόνα της αγοράς, που επιστρέφει την επόμενη μέρα…Και γιορτινές επισκέψεις στους περιφερειακούς μας σταθμούς σε όλη την Ελλάδα.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28/12

12.00-13.00 ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΙΜΗ (Νότης Ανανιάδης)

Ο Μίμης Ανδρουλάκης καλεσμένος του Νότη Ανανιάδη στο στούντιο του ΕΡΤnews Radio, ανασκοπεί γιορτινές ιστορίες με αφορμή και το νέο του βιβλίο “Η γιορτή των αγγιγμάτων”.

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/12/2025 ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 1/1/2026

21.00-00.30 ΤΟ ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΤΟΥ ERTNEWS RADIO-ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ (Θάνος Σιαφάκας, Βαγγέλης Σαρρής, Δημήτρης Φανάριώτης)

Οι τρεις έμπειροι δημοσιογράφοι που κάθε βράδυ παρουσιάζουν την επικαιρότητα στο ΕΡΤnews Radio, αποχαιρετούν τη χρονιά που φεύγει και καλοσωρίζουν τη χρονιά που έρχεται στήνοντας μια ξεχωριστή ραδιοφωνική γιορτή με ζωντανές συνδέσεις, εκλεκτούς καλεσμένους και τις ευχές τους. Στις 12 ακριβώς η αλλαγή του χρόνου σε απευθείας σύνδεση με το κέντρο της Αθήνας.

00.30-05.00 ΛΑΪΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ (Γιάννης Ευθυμίου)

Μισή ώρα μετά την αλλαγή του χρόνου, ο Γιάννης Ευθυμίου μας οδηγεί στα πρώτα λαϊκά μονοπάτια του 2026 και τα ηχεία …παίρνουν φωτιά.

08.00-09.00 ΠΟΔΑΡΙΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ (Βασίλης Αδαμόπουλος – Μαρία Γεωργίου)

Ο Χρήστος Χωμενίδης έρχεται στο στούντιο του ΕΡΤnews Radio 105,8 καλεσμένος του Βασίλη Αδαμόπουλου και της Μαρίας Γεωργίου και …σπάει το ρόδι για τη νέα χρονιά. Μια ξεχωριστή, ανατρεπτική υποδοχή του 2026 με μνήμες από παλιές πρωτοχρονιές και αξέχαστες κλασικές φιγούρες που έγραψαν ιστορία και το βλέμμα στο …άδηλο μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης.

09.00-10.00 ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΕΣ (ΗΧ) (Βασίλης Αδαμόπουλος – Μαρία Γεωργίου)

Έξι πρόσωπα από το χώρο της μουσικής και του θεάτρου περιγράφουν στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου πρωτοχρονιές που θα θυμούνται για πάντα και στέλνουν ευχές και μηνύματα για τη νέα χρονιά.

10.00-11.00 ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ (Δημήτρης Πετρόπουλος)

Τι έγραφαν διαχρονικά οι εφημεριδες την Πρωτοχρονιά. Το κλίμα αισιοδοξίας για τη νεα χρονιά αλλά και η αγωνία κάθε περιόδου. Από την εποχή του εθνικού διχασμού, το έπος του 40, την κατοχή, τον εμφύλιο, την ταραγμένη δεκαετια του 60 και τη μεταπολιτευση των ’80ς, ο Δημήτρης Πετρόπουλος παρουσιάζει το στίγμα κάθε εποχής, μέσα από τις πρώτες σελίδες των πρωτοχρονιάτικων φύλλων.

11.00-12.00 ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ (Γιώργος Κακούσης)

Ο Γιώργος Κακούσης καλοσωρίζει τη νέα χρονιά παρέα με ανθρώπους του καθήκοντος. Με ανθρώπους που οι γιορτές τους βρίσκουν στα εργασιακά τους πόστα. Για να περνάμε όλοι οι υπόλοιποι χαρούμενα και με ασφάλεια.

12.00-15.00 Η ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ

Η πιο λαμπερή μουσική στιγμή της χρονιάς! Από τη Χρυσή Αίθουσα του Musikverein, το EPT News Radio, μεταδίδει ζωντανά τη θρυλική Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Βιέννης. Στο πόντιουμ για πρώτη φορά ο 50χρονος Γαλλο-Καναδός αρχιμουσικός Yannick Nézet-Séguin γνωστός για την εκρηκτική του ενέργεια. Αφεθείτε σε αγαπημένα βαλς, ζωηρές πόλκες και λαμπερά μαρς, που γεμίζουν την αίθουσα με ενέργεια και γιορτινή χαρά.

15.00-16.00 ΣΕ ΔΙΑΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΡΑΤΕΡΟ ΚΑΤΣΟΥΛΗ (Αρετή Μπίτα)

Η Αρετή Μπίτα , υποδέχεται τη νέα χρονιά «σε διάδραση» με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη. Μια εορταστική εκπομπή όπου η τηλεόραση συναντά το ραδιόφωνο,η καλή διάθεση τις αλήθειες της καθημερινότητας και η συζήτηση γίνεται τόσο ζωντανή όσο και η μέρα επιβάλλει!

16.00-17.00 ΑΠΟ ΤΙΣ 4 ΣΤΙΣ 5 (Γιάννης Πετρίδης)

Ο Γιάννης Πετρίδης παρουσιάζει αγαπημένα τραγούδια από ταινίες κινουμένων σχεδίων της Γουώλτ Ντίσνεϊ.

17.00-19.00 ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ (Στέλιος Βραδέλης-Γιώργος Πίκουλας)

Πρώτη ημέρα του νέου χρόνου και μαζί με τα δώρα… ο Γιώργος Πίκουλας και ο Στέλιος Βραδέλης ξετυλίγουν αναμνήσεις στο χριστουγεννιάτικο δέντρο του ERT News Radio 105,8, παρέα με ξεχωριστούς καλεσμένους.

19.00-23.00 ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ (Φαίδρα Γκουντούνα – Σπύρος Σερέτης)

Η Φαίδρα Γκουντούνα και ο Σπύρος Σερέτης καταγράφουν και μοιράζονται με τους ακροατές τις ευχές των συντελεστών του ΕΡΤnews Radio 105,8 και τα τραγούδια που αφιερώνουν για τη νέα χρονιά.