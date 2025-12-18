Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Η πιο γλυκιά, τρυφερή και μαγική περίοδος του χρόνου ξεκίνησε. Οι γιορτές απέχουν πλέον μια ανάσα και για μία ακόμα φορά, το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 θα τις συνοδεύσει με τραγούδια, ευχές και με το ζεστό, αυθεντικό συναίσθημα που μόνο το ραδιόφωνο μπορεί να γεννήσει.

Το εορταστικό πρόγραμμα του Δεύτερου είναι ζωντανό, αισιόδοξο, εξωστρεφές και γεμάτο εκπλήξεις και δώρα για τους ακροατές του.

Διαβάστε το, κρατήστε τις σημειώσεις σας και -κυρίως- συντονιστείτε και απολαύστε το στο 103,7 των fm, στο ERT εcho και σε όλες τις πλατφόρμες όπου προσφέρεται για ζωντανή ή on demand ακρόαση.

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

Το εορταστικό πρόγραμμα του Δεύτερου ανοίγει στις 08:00 το πρωί, με τη Λίτσα Τότσκα να υποδέχεται «Τα ξωτικά των Χριστουγέννων», και να επιστρατεύει φυλαχτά, γούρια, τράπουλες και συνταγές για γαλοπούλα.

Στις 20:00, οι «Ιστορίες Κλασικού Ραδιοφώνου» με τον Παντελή Σιβρή φιλοξενούν «Τα Swing του Χιώτη». Οι συντελεστές της παράστασης που παρουσιάζεται στο «Γυάλινο μουσικό θέατρο» ηχογράφησαν στο studio E της ΕΡΤ τα Swing τα μάμπο και τα σπουδαία λαϊκά του Μανώλη Χιώτη, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια της Λίνας Νικολακοπούλου, η οποία σχολιάζει και συμπαρουσιάζει την εκπομπή. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, η Πέννυ Μπαλτατζή και η Χρυσούλα Στεφανάκη. Σολίστ στο μπουζούκι είναι ο Μανώλης Καραντίνης και στο πιάνο ο μαέστρος Χρήστος Θεοδώρου.

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

Στις 08:00 το πρωί, η Λίτσα Τότσκα πραγματοποιεί μια «Σπονδή στον αήττητο ήλιο» του χειμερινού ηλιοστασίου και ξεφυλλίζει τα ημερολόγια της θεογονίας αρχαίων πολιτισμών και σύγχρονων θρησκειών.

Στις 23:00 το βράδυ, ο Πανταζής Τσάρας υποδέχεται στα «Καινά Δαιμόνια» τη Βιργινία Κοκκίνου, η οποία μας ταξιδεύει στον μαγικό κόσμο των παραμυθιών και ιδιαίτερα στα Χριστουγεννιάτικα παραμύθια, μέσα από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή λογοτεχνία, φθάνοντας μέχρι την άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

Καθημερινά, από τις 22 Δεκεμβρίου ως τις 16 Ιανουαρίου του νέου έτους, οι ακροατές του Δεύτερου θα μπορούν να διεκδικήσουν τρεις τίτλους βιβλίων που κυκλοφόρησαν μέσα στο 2025 και συζητήθηκαν. Τα συνολικά 45 βιβλία για ενήλικες και τα 30 παιδικά αναγνώσματα που θα δοθούν από τους διαγωνισμούς του Δεύτερου, έχει επιλέξει η Σύσση Καπλάνη.

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου

Προπαραμονή Χριστουγέννων και ο Σιδερής Πρίντεζης υποδέχεται στο «Κλειδί του Sol» τον Αλέξανδρο Ευκλείδη. Ο σκηνοθέτης, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τέως καλλιτεχνικός διευθυντής της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, επιλέγει αγαπημένα του τραγούδια από μιούζικαλ, οπερέτες αλλά και χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου

Την παραμονή των Χριστουγέννων (όπως και την παραμονή Πρωτοχρονιάς), το Δεύτερο Πρόγραμμα θα βρίσκεται στο Σύνταγμα, μπροστά από τη δανειστική βιβλιοθήκη του μετρό και θα εκπέμπει με θέα το στολισμένο δέντρο και την πιο γιορτινή πλατεία της πρωτεύουσας. Στις 24/12, το «τιμόνι» του βαν αναλαμβάνουν η Μαργαρίτα Μυτιληναίου από τις 08:00 έως τις 10:00 το πρωί και η Άντρη Βασιλειάδου, από τις 10:00 ως τις 12:00 το μεσημέρι.

Το βράδυ της παραμονής, από τις 22:00 ως τα μεσάνυχτα, ο Κώστας Θωμαΐδης θα μας ταξιδέψει με μουσικές απ’ όλον τον κόσμο στο πνεύμα των ημερών.

Και από τις δώδεκα και μετά, ο Γιώργος Μαστής αναλαμβάνει να ντύσει με τα ανάλογα τραγούδια το ρεβεγιόν των Χριστουγέννων μας.

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου

Το πρωί της πιο γιορτινής μέρας του χρόνου στις 08.00, είναι αφιερωμένο στα Χριστουγεννιάτικα ήθη και έθιμα της Ελλάδας. Το ταξίδι στους τόπους και τις παραδόσεις της πατρίδας μας ξεκινά στις 08:00, με οδηγό τον Γιώργο Ντόβολο.

Στις 14:00 το μεσημέρι, θα ακουστούν σε επανάληψη «Τα swing του Χιώτη» για να ενισχύσουν Χριστουγεννιάτικο γεύμα με το χαρούμενο γιορτινό κλίμα με το οποίο διασκέδαζαν τέτοιες μέρες οι περασμένες γενιές.

Το βράδυ των Χριστουγέννων, στις 20:00 ακριβώς, ο Γιώργος Τσάμπρας υποδέχεται τους μουσικούς της Εστουδιαντίνας Νέας Ιωνίας Βόλου και μοιράζονται ευχές, γιορτινές αναμνήσεις και τραγούδια από την Σμύρνη και την Πόλη.

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου

Τα πρωινά του τελευταίου Σαββατοκύριακου του 2025 είναι αφιερωμένα στα παιδιά και σε όσους διατηρούν την παιδικότητα τους. Το Σάββατο 27/12, στις 09:00, θα ακούσουμε τη συναυλία της αγαπημένης ραδιοφωνικής σειράς «Eδώ Λιλιπούπολη» που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης 18 Αυγούστου του 1980. Την επιμέλεια της κλασικής ηχογράφησης που παρουσιάζεται σε επανάληψη, υπογράφει ο Σιδερής Πρίντεζης.

Το βράδυ του Σαββάτου, στις 20:00, οι «Ιστορίες Κλασικού Ραδιοφώνου» με τον Παντελή Σιβρή φτιάχνουν μια γιορταστική «μπουζουκοσυνάντηση», με ρεμπέτικα, παλιά λαϊκά και ελαφρολαϊκά τραγούδια. «Δεύτερη ραδιοφωνική συνάντηση μπουζουκιών», λοιπόν, μετά την πρώτη η οποία είχε πραγματοποιηθεί πέρσι τέτοια εποχή. Μαέστρος στο στούντιο ο έμπειρος σολίστας του μπουζουκιού Γιώργος Ρόκας και δίπλα του ο εξαιρετικός σολίστας της νεότερης γενιάς, Πέτρος Καπέλλας. Ερμηνεύουν ο Βασίλης Προδρόμου, η Σωτηρία Αγγέλου και η Μαρία Πλυτά. Συμμετέχουν ο Dasho Kurti στο ακορντεόν και ο Αντώνης Τζίκας στο μπάσο.

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου



Την Κυριακή στις 09:00, ακούμε σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση και περιγραφή της Έλενας Διάκου, τη συναυλία του «Τεμπέλη Δράκου» του Γιώργου Χατζηπιερρή, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ηρώδειο στις 11 Σεπτεμβρίου του 2025.

Στις 18:00 το απόγευμα, ο Φώτης Απέργης υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη στο «Ραντεβού την Κυριακή», με αφορμή τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στον «Αρχάγγελο της Κρήτης». Η εμβληματικη ερμηνεύτρια φέρνει μαζί της ευχές για τον καινούργιο χρόνο και συναρπαστικές ιστορίες για πτώσεις με Παρά Πέντε, κολύμπι πλάι σε καρχαρίες και άλλα κατορθώματα της αδρεναλίνης.

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου

Παραμονή Πρωτοχρονιάς και το Δεύτερο θα βρεθεί και πάλι στην πλατεία Συντάγματος, με επιβαίνοντες τον Ξενοφώντα Ραράκο (από τις 12:00 έως τις 14:00) και τον Μιχάλη Γελασάκη (από τις 14:00 ως τις 16:00) και προσκεκλημένους τους διερχόμενους περαστικούς και τις ευχές τους.

Στις 18:00 το απόγευμα και για δύο ώρες, η Ελένη Γιαννοπούλου και ο Αντώνης Τζαβάρας θα θυμηθούν τα τραγούδια, τα πρόσωπα και τα γεγονότα που συνέθεσαν το soundtrack του 2025, στην καθιερωμένη μουσική ανασκόπηση της χρονιάς.

Το ραδιοφωνικό ρεβεγιόν, θα ξεκινήσει στις 22:00 το βράδυ και θα συνεχιστεί ως τις 02:00 το ξημέρωμα, με τραγούδια και ευχές από τους παραγωγούς του Δεύτερου.

Πέμπτη 1η Ιανουαρίου



Ο Γιώργος Ντόβολος μας προσκαλεί στην πρώτη ραδιοφωνική βόλτα του χρόνου, με μια περιήγηση στα Πρωτοχρονιάτικα ήθη και τα έθιμα της Ελλάδας. Το ραντεβού έχει οριστεί στις 07:00, νωρίς το πρωί της Πρωτοχρονιάς.

Στις 14:00 το μεσημέρι, θα ακουστούν σε επανάληψη οι «Ιστορίες Κλασικού Ραδιοφώνου» με τον Παντελή Σιβρή φτιάχνουν μια γιορταστική «μπουζουκοσυνάντηση», με ρεμπέτικα, παλιά λαϊκά και ελαφρολαϊκά τραγούδια. «Δεύτερη ραδιοφωνική συνάντηση μπουζουκιών», λοιπόν, μετά την πρώτη η οποία είχε πραγματοποιηθεί πέρσι τέτοια εποχή. Μαέστρος στο στούντιο ο έμπειρος σολίστας του μπουζουκιού Γιώργος Ρόκας και δίπλα του ο εξαιρετικός σολίστας της νεότερης γενιάς, Πέτρος Καπέλλας. Ερμηνεύουν ο Βασίλης Προδρόμου, η Σωτηρία Αγγέλου και η Μαρία Πλυτά. Συμμετέχουν ο Dasho Kurti στο ακορντεόν και ο Αντώνης Τζίκας στο μπάσο.

Το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, από τις 20:00 έως τις 22:00, η Ελένη Τσαλιγοπούλου διαλέγει τραγούδια που θα άκουγε – και πιθανόν θα έβαζε σε καλεσμένους της – τέτοια ώρα, τέτοια μέρα. Και συζητά με τον Γιώργο Τσάμπρα για τις «Πρωτοχρονιές» της ζωής της.





















