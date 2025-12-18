Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στο ERTεcho

Μουσική, ιστορίες και αγαπημένες μελωδίες για όλο το διάστημα των εορτών!

Τα φετινά Χριστούγεννα το ERT εcho ντύνει τις γιορτές με μουσική, νοσταλγία και παραμύθια, μέσα από ξεχωριστές συναυλίες, ειδικά podcasts και αγαπημένες χριστουγεννιάτικες ιστορίες για μικρούς και μεγάλους.

Συναυλίες

EBU Live Sessions

23.12.2025, στις 10:00 : EBU Christmas & New Year Folk Music Project.

Tο ERT εcho για ακόμη μία χρονιά, μέσω του Δικτύου της EBU και την πολύτιμη βοήθεια του Kosmos 93,6, εξασφάλισε για την περίοδο των εορτών μια απολαυστική συναυλία, όπου θα ακούσουμε παραδοσιακά εορταστικά τραγούδια από 14 χώρες της Ευρώπης.

28.12.2025, στις 19:00: Paléo Festival 2025.

Ένα από τα μεγαλύτερα ετήσια μουσικά φεστιβάλ που πραγματοποιείται στην Nyon της Ελβετίας, έρχεται στο ΕΡΤ εcho με δύο μοναδικές συναυλίες: Simple Minds και Texas. Δύο «κλασικά» rock συγκροτήματα, που θα μας προσφέρουν στιγμές νοσταλγίας και αυθεντικής ροκ ατμόσφαιρας.

31.12.2025, στις 19:00: Αlain Souchon and sons.

Ακούμε τον Alain Souchon, θρύλο του γαλλικού τραγουδιού, μαζί με τους γιους του Ours και Pierre, σε μια ξεχωριστή ηχογράφηση στο Studio 104 του Radio France. Ένα live γεμάτο διαχρονικά τραγούδια, ιδανικό για το κλείσιμο της χρονιάς.

Εβδομάδες Ελλήνων Δημιουργών

Από το Αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας το ΕRT εcho επαναφέρει μοναδικές συναυλίες τριών σπουδαίων Ελλήνων καλλιτεχνών, που είχαν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν, στο πλαίσιο της δράσης «Εβδομάδες Ελλήνων Δημιουργών» του Δευτέρου Προγράμματος.

26.12.2025, στις 14:00: Αρλέτα.Με τη χαρακτηριστική της ηρεμία και τη φωνή που μας ταξιδεύει, η Αρλέτα σε μια συναυλία γεμάτη συναίσθημα. Παρουσίαση: Γιώργος Τσάμπρας

02.01.2026, στις 14:00: Σταμάτης Κραουνάκης.

Η ενέργεια, η ένταση και η μοναδική ερμηνεία του Σταμάτη Κραουνάκη σε μια απολαυστική εμφάνιση. Παρουσίαση: Σιδερής Πρίντεζης

07.01.2026, στις 14:00: Βαγγέλης Γερμανός.

Μια ζεστή, νοσταλγική συναυλία με το ιδιαίτερο συναισθηματικό ύφος του Βαγγέλη Γερμανού. Παρουσίαση: Γιώργος Τσάμπρας

Χριστουγεννιάτικες ιστορίες για μικρούς και μεγάλους

Το ERT εcho για όλο το διάστημα των εορτών επαναφέρει κλασικές παιδικές, και όχι μόνο, ιστορίες της λαϊκής μας παράδοσης, από το Αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Μην χάσετε αυτές τις ξεχωριστές αφηγήσεις, που συνεχίζουν να μας συγκινούν και να μας κρατούν συντροφιά εδώ και δεκαετίες.

Κόκκινη Κλωστή Δεμένη

23.12.2025, στις 11:00: Το μικρό Χριστουγεννιάτικο δέντρο.

27.12.2025, στις 11:00: Τα Χριστούγεννα των αστεριών

02.01.2026, στις 11:00: Τα δώρα του μικρού Μπίμπο

Ιστορίες Θαυμαστών Ηρώων

24.12.2025, στις 10:00: Χριστουγεννιάτικη ιστορία | Α’ Μέρος

25.12.2025, στις 10:00: Χριστουγεννιάτικη ιστορία | Β΄ Μέρος

31.12.2025, στις 10:00: Οι καλικάντζαροι

Podcast με γιορτινή διάθεση

Στο νέο επεισόδιο του Σινέcast η Ντέπυ Βρεττού υποδέχεται τον σκηνοθέτη Χρήστο Κανάκη με την ταινία «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων». Μας μιλά για την συγκινητική ελληνική κινηματογραφική εκδοχή του παραμυθιού του Καρόλου Ντίκενς σε σενάριο του Λώρη Λοϊζίδη και το εντυπωσιακό καστ Ελλήνων ηθοποιών. Το επεισόδιο είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα από την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.

Στα επόμενα επεισόδια «Έλα λίγο πιο κοντά» με την Παυλίνα Βουλγαράκη θα ακούσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα και απολαυστική συζήτηση με την ταλαντούχα τραγουδίστρια Ρένα Μόρφη, από Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου.

Ένα γλυκό και γιορτινό επεισόδιο που θα μας θυμίσει πόσο σπουδαίο συναίσθημα είναι η ευγνωμοσύνη, από Τρίτη 23 Δεκεμβρίου.

Ενώ, για το κλείσιμο της χρονιάς θα συναντήσει τον Στάθη Δρογώση, για ένα ειδικό εορταστικό επεισόδιο το οποίο θα είναι διαθέσιμο από Τρίτη 30 Δεκεμβρίου.



Στο εορταστικό Drama Therapy που θα βγει στον αέρα τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, τέσσερις εκλεκτοί δημιουργοί μιλούν για τέσσερις παραστάσεις που απευθύνονται σε παιδιά και αποτελούν ιδανικές προτάσεις για μια θεατρική έξοδο στην περίοδο των γιορτών.

Η Νάντια Δαλκυριάδου μας προσκαλεί στον τρυφερό κόσμο του «Θα σ’ αγαπώ και του χρόνου» που παρουσιάζεται στο θέατρο Arroyo, ο Άγγελος Αγγέλου μας μιλά για τις «Δυο ξεροκέφαλες κουτάλες» που αναμετρώνται στο θέατρο Αργώ, ο Δημήτρης Δεγαΐτης μας συστήνει τον «Κύριο Βρομύλο» που ανεβαίνει στη σκηνή Φρυνίχου του Θεάτρου Τέχνης και ο Γιώργος Τσαγκαράκης μας κρατάει θέση στο «Γαϊτανάκι» που ξεδιπλώνεται στο θέατρο Άβατον.

Στο δεύτερη ενότητα της εκπομπής, ο ηθοποιός Μανώλης Εμμανουήλ επιλέγει τις πιο συναρπαστικές παραστάσεις που παρουσιάζονται αυτήν τη σεζόν στο Λονδίνο, για τους τυχερούς που θα ταξιδέψουν για τις γιορτές ή με τη νέα χρονιά στην θεατρική πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Η Ειρήνη Γιανναρά μάς αφηγείται την ιστορία της «Χριστουγεννιάτικης Ιστορίας». Το διασημότερο έργο του Τσαρλς Ντίκενς και διαχρονικό εορταστικό ανάγνωσμα, δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στις 19 Δεκεμβρίου του 1843 και δεν σταμάτησε ποτέ να κυκλοφορεί και να διαβάζεται.

Τέλος, ο ερμηνευτής και ραδιοφωνικός παραγωγός Κώστας Θωμαΐδης, μοιράζεται στιγμές και ιστορίες από τη θεατρική διαδρομή του Θάνου Μικρούτσικου και τη συνύπαρξή τους σε σκηνές της Ελλάδας και του εξωτερικού, με αφορμή τη συμπλήρωση έξι χρόνων από τον θάνατό του, στις 28 Δεκεμβρίου του 2019.

ISTORIMA εορταστική έκδοση

Θρύλοι, έθιμα, παραδόσεις αλλά και γεγονότα που αλλάζουν την ζωή, περιλαμβάνουν οι ιστορίες που θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα ERT εcho κατά τη διάρκεια των εορτών.

Τις ημέρες αυτές μπορείτε να απολαύσετε τις ιστορίες: