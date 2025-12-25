Χριστούγεννα MidTempo

Εβδομάδες Ελλήνων Δημιουργών

Από το Αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας το ΕRT εcho επαναφέρει μοναδικές συναυλίες τριών σπουδαίων Ελλήνων καλλιτεχνών, που είχαν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν, στο πλαίσιο της δράσης «Εβδομάδες Ελλήνων Δημιουργών» του Δευτέρου Προγράμματος.

Αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας του ERT εcho, οι ακροατές θα έχουν την ευκαιρία να ξαναζήσουν αυτές τις μοναδικές ζωντανές ηχογραφήσεις, σε μια περίοδο ιδανική για νοσταλγική ακρόαση, μνήμη και επανασύνδεση με το ελληνικό τραγούδι, μέσα από MidTempo ρυθμούς και διαχρονικές ερμηνείες.

26.12.2025, στις 14:00: Αρλέτα.

Με τη χαρακτηριστική της ηρεμία και τη φωνή που μας ταξιδεύει, η Αρλέτα σε μια συναυλία γεμάτη συναίσθημα.

Παρουσίαση: Γιώργος Τσάμπρας

02.01.2026, στις 14:00: Σταμάτης Κραουνάκης.

Η ενέργεια, η ένταση και η μοναδική ερμηνεία του Σταμάτη Κραουνάκη σε μια απολαυστική εμφάνιση.

Παρουσίαση: Σιδερής Πρίντεζης