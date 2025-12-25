Ραδιόφωνο

Χριστούγεννα MidTempo

26.12.2025, 02.01.2026 & 07.01.2026
ERT ECHO

Αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας του ERT εcho, οι ακροατές θα έχουν την ευκαιρία να ξαναζήσουν αυτές τις μοναδικές ζωντανές ηχογραφήσεις, σε μια περίοδο ιδανική για νοσταλγική ακρόαση, μνήμη και επανασύνδεση με το ελληνικό τραγούδι, μέσα από MidTempo ρυθμούς και διαχρονικές ερμηνείες.

Εβδομάδες Ελλήνων Δημιουργών

Από το Αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας το ΕRT εcho επαναφέρει μοναδικές συναυλίες τριών σπουδαίων Ελλήνων καλλιτεχνών, που είχαν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν, στο πλαίσιο της δράσης «Εβδομάδες Ελλήνων Δημιουργών» του Δευτέρου Προγράμματος.

26.12.2025, στις 14:00: Αρλέτα.
Με τη χαρακτηριστική της ηρεμία και τη φωνή που μας ταξιδεύει, η Αρλέτα σε μια συναυλία γεμάτη συναίσθημα. 
Παρουσίαση: Γιώργος Τσάμπρας

02.01.2026, στις 14:00: Σταμάτης Κραουνάκης.
Η ενέργεια, η ένταση και η μοναδική ερμηνεία του Σταμάτη Κραουνάκη σε μια απολαυστική εμφάνιση. 
Παρουσίαση: Σιδερής Πρίντεζης

07.01.2026, στις 14:00: Βαγγέλης Γερμανός.
Μια ζεστή, νοσταλγική συναυλία με το ιδιαίτερο συναισθηματικό ύφος του Βαγγέλη Γερμανού. 
Παρουσίαση: Γιώργος Τσάμπρας

