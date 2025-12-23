Χριστουγεννιάτικα Μουσικά Ταξίδια στο Τρίτο

Για 3η εβδομάδα - και μέχρι την Πρωτοχρονιά - η εκπομπή «Συναυλίες Δίχως Σύνορα» βάζει τα γιορτινά της και επισκέπτεται Χριστουγεννιάτικες συναυλίες απ’ όλο τον κόσμο προσφέροντάς μας Νότες σαν Ευχές. Γι αυτήν την εβδομάδα οι συναυλίες από το δίκτυο Δημόσιων Ραδιοφωνιών της EBU μεταδίδονται την Τρίτη 23.12.25, την Τετάρτη 24.12.25, τα Χριστούγεννα, Πέμπτη 25.12,2025 και τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, την Παρασκευή 26.12.2025.

Η Αλεξάνδρα Γιαλίνη μας προσκαλεί κάθε βράδυ στις 20.10, από Τρίτη έως Παρασκευή, σε μοναδικά μουσικά ταξίδια στο Τρίτο Πρόγραμμα μέσω της EBU, όπου θα συναντήσουμε :

Τρίτη 23-12-2025 ώρα 20:10-22:00

Στη Μαγεία της Disney με τους King's Singers

Καθώς οι μέρες των Χριστουγέννων πλησιάζουν, η μουσική της Disney ξυπνά μνήμες γεμάτες φως, φαντασία και θαλπωρή. Μελωδίες που συνόδεψαν γενιές ολόκληρες, από τις πρώτες κλασικές ταινίες έως τα πιο σύγχρονα αριστουργήματα, επιστρέφουν για να θυμίσουν τη δύναμη των ονείρων.

Οι King’s Singers συναντούν την Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας WDR της Κολωνίας, υπό τη διεύθυνση του Enrico Delamboye, σε μια εορταστική συναυλία με αγαπημένες μουσικές από τη Mary Poppins και τον Peter Pan έως τη Χιονάτη και το Toy Story. Ένα μουσικό ταξίδι που συνδέει τη μαγεία της Disney με το πνεύμα των Χριστουγέννων.

Το πρόγραμμα:

Τετάρτη 24-12-2025 ώρα 20:10-22:00

To Χριστουγεννιάτικο Ορατόριο του Johann Sebastian Bach

Medverkande

Radiokören

Sveriges Radios Symfoniorkester

Kaspars Putniņš, chefsdirigent

Karin Dahlberg, sopran

Dorothee Bienert, alt

Josh Lovell, tenor

David Risberg, bas

Musiken

Johann Sebastian Bach: Juloratoriet BWV 248 del 1-3

Το Χριστουγεννιάτικο Ορατόριο του Johann Sebastian Bach, ένα από τα πιο εμβληματικά έργα του ιερού ρεπερτορίου, φωτίζει τις γιορτές με τη μεγαλοπρέπεια και τη βαθιά πνευματικότητά του.

Η Χορωδία και η Συμφωνική Ορχήστρα της Σουηδικής Ραδιοφωνίας παρουσιάζουν το έργο σε συναυλία που πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη, στις 12 Δεκεμβρίου 2025, υπό τη διεύθυνση του Kaspars Putniņš. Συμμετέχουν: η σοπράνο Karin Dahlberg, η μέτζο-σοπράνο Dorothee Bienert, ο τενόρος Josh Lovell και ο μπάσος David Risberg, σε μια ερμηνεία που αναδεικνύει τη δραματικότητα και τη λαμπρότητα της μουσικής του Μπαχ.

Χριστούγεννα, Πέμπτη 25-12-2025 ώρα 20:10-22:00

“Lux in Tenebris” με τη Χορωδία της ΕΡΤ

Μιχάλης Παπαπέτρου

Ανήμερα Χριστουγέννων, η Χορωδία της ΕΡΤ μας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι που φωτίζει το μυστήριο της Γέννησης του Κυρίου.

Το πρόγραμμα ενώνει τέσσερις αιώνες μουσικής δημιουργίας, από την αγνότητα της Αναγέννησης στο "O Magnum Mysterium" του Tomás Luis de Victoria, μέχρι το φωτεινό Ορατόριο των Χριστουγέννων του Camille Saint–Saëns και την ατμοσφαιρική φαντασία του "A Ceremony of Carols" του Benjamin Britten.

Υπό τη μουσική διεύθυνση του Μιχάλη Παπαπέτρου, η συναυλία συνδέει την παράδοση με τη ζωντανή χορωδιακή τέχνη.

Σολίστ: Μαρίνα Ρετσκάλοβα, Αλεξάνδρα Πλέσσια, Κυριακή Τροχάνη, Παναγιώτης Φίνας, Χρήστος Ραμμόπουλος

Το πρόγραμμα:

Η συναυλία έγινε στις 9 Δεκεμβρίου 2025 στον Ιερό Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη

Δεύτερη Μέρα Χριστουγέννων Παρασκευή 26-12-2025 ώρα 20:10-22:00

Elim Chan και Nelson Goerner στον κόσμο των Prokofiev, Tchaikovsky και Rachmaninoff

Elim Chan

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας, υπό τη διεύθυνση της Elim Chan, παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη πάθος, φαντασία και δραματική ένταση.

Στο πρόγραμμα, δύο μπαλέτα όπου η φαντασία φλέγεται: η γυναίκα-κύκνος και ένας ονειρικός, αλλά απατηλός έρωτας του Tchaikovsky στην «Λίμνη των Κύκνων», και η έντονη, εφηβική αγάπη που συνθλίβεται από την έχθρα δύο οικογενειών στο μπαλέτο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Prokofiev. Ανάμεσά τους, η παιχνιδιάρικη και σπιρτόζα μονομαχία πιάνου και ορχήστρας στη Ραψωδία Πάνω σε ένα Θέμα του Παγκανίνι του Rachmaninoff γεμάτη γοητεία και τεχνικές προκλήσεις που δεν πτοούν όμως τον «πρίγκιπα του πιάνου», τον Nelson Goerner.

Ζήστε τη μεγάλη γιορτή απολαμβάνοντας Νότες Σαν Ευχές στο Τρίτο Πρόγραμμα με τις καλύτερες εορταστικές μουσικές από το Δίκτυο Δημόσιων Ραδιοφωνιών της EBU.

Επιμέλεια - Παρουσίαση: Αλεξάνδρα Γιαλίνη

