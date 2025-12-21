Χριστουγεννιάτικες ιστορίες για μικρούς και μεγάλους

Για όλη τη διάρκεια των εορτών, το ERT εcho μάς προσκαλεί σε ένα μαγικό χριστουγεννιάτικο ταξίδι επαναφέροντας αγαπημένες παιδικές, και όχι μόνο, ιστορίες της λαϊκής μας παράδοσης, μέσα από το πολύτιμο Αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Ξεχωριστές αφηγήσεις, γεμάτες συγκίνηση, νοσταλγία και διαχρονικά μηνύματα, έρχονται να μας κρατήσουν συντροφιά τις γιορτινές ημέρες, όπως κάνουν εδώ και δεκαετίες.

Κόκκινη Κλωστή Δεμένη

23.12.2025, στις 11:00: Το μικρό Χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Μια γλυκιά και νοσταλγική ιστορία ξεδιπλώνεται μέσα από τις περιπέτειες ενός καλού και μικρού χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Θα καταφέρει να ζήσει τα Χριστούγεννα που ονειρεύεται;



27.12.2025, στις 11:00: Τα Χριστούγεννα των αστεριών

Δεκέμβρης, νύχτα και παγωνιά απλωμένη σε όλη τη φύση. Ανάμεσα στα αμέτρητα αστέρια του ουρανού, ένα λάμπει περισσότερο από όλα.

Μια τρυφερή ιστορία για το αστεράκι που γιορτάζει την Άγια Νύχτα και βοηθά τους ανθρώπους να γίνουν πιο αγαπημένοι και ευτυχισμένοι.



02.01.2026, στις 11:00: Τα δώρα του μικρού Μπίμπο

Ο μικρός Μπίμπο και η μητέρα του, η Κουζέτ, ετοιμάζονται για τις γιορτές. Η ζωή τους όμως δεν ήταν και τόσο εύκολη.

Θα θυμηθεί άραγε ο Άγιος Βασίλης να φέρει φέτος στον μικρό Μπίμπο το δώρο του;

Ιστορίες Θαυμαστών Ηρώων

24.12.2025, στις 10:00: Χριστουγεννιάτικη ιστορία | Α’ Μέρος

25.12.2025, στις 10:00: Χριστουγεννιάτικη ιστορία | Β΄ Μέρος

Η κλασική Χριστουγεννιάτικη Ιστορία του Καρόλου Ντίκενς.

Μέσα από την επίσκεψη του φαντάσματος του παλιού του συνεταίρου και των τριών πνευμάτων, ο Σκρουτζ ανακαλύπτει τη μαγεία, την ανθρωπιά και το αληθινό νόημα των Χριστουγέννων.