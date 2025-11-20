Yachting και θαλάσσιος τουρισμός στην Ελλάδα

Ο καπετάν Γιώργος Παρίσης, Πλοίαρχος Α' Εμπορικού Ναυτικού, Πλοίαρχος σε σκάφη Yacht και Τομεάρχης Εκπαίδευσης της Hellenic Yacht Crew Association (HYCA), ο καπετάν Κώστας Μουράτης, Πλοίαρχος Α' Εμπορικού Ναυτικού και Πλοίαρχος σε σκάφη Yacht και ο Μάνος Ρούδας, εκπαιδευτής σε σκάφη Yacht και αρθρογράφος, είναι οι καλεσμένοι στην εκπομπή «Καλές Θάλασσες - Βάρδια Σαββάτου» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη, στη Φωνή της Ελλάδας.

Με τους τρεις καταξιωμένους ειδικούς του χώρου στο Yachting μιλάμε εφ όλης της για θέματα γύρω από τον θαλάσσιο τουρισμό, τη ναυτιλία στην Ελλάδα, την εξέλιξή της, τη νέα γενιά, αλλά και για τα καρνάγια, τις μαρίνες και την εκπαίδευση όσων ενδιαφέρονται να ασχοληθούν σοβαρά με το Yachting.

Ο θαλάσσιος τουρισμός έρχεται και αυτός να προστεθεί ως ένας σημαντικός πυλώνας της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας, παρουσιάζοντας εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια.

Μια συνέντευξη - συζήτηση με αληθινό βάθος, όπου η εμπειρία, η τεχνογνωσία και η συναισθηματική ναυτοσύνη συναντιούνται για να αναδείξουν αυτό που πραγματικά σημαίνει να υπηρετείς τη θάλασσα: να συνδέεις ανθρώπους, ιδέες και προοπτικές. Ένα ιδιαίτερο ραδιοφωνικό ταξίδι στη Φωνή της Ελλάδας με υπέροχους συνομιλητές, ιδέες, απόψεις και δεδομένα γύρω από τον θαλάσσιο τουρισμό της Ελλάδας, που δεν πρέπει να χάσει κανείς.

Παραγωγή – παρουσίαση: Αντώνης Καραγιαννάκης

Ηχοληψία: Στεφανία Τσακίρη

Μετάδοση: Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025, 08:00 ώρα Ελλάδας - και σε επανάληψη στις 20:00.

