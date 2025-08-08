Your Story Starts Here: Μια συνέντευξη με τον Ελληνοαμερικανό συγγραφέα Jim Zervanos

Την Κυριακή 10 Αυγούστου 2025, στις 11:00 ώρα Ελλάδας, η αγγλόφωνη εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας «Infinitely Curious» σας προσκαλεί σε μια κουβέντα με τον Jim Zervanos — Ελληνοαμερικανό συγγραφέα, ζωγράφο και εκπαιδευτικό.

Τα απομνημονεύματά του, με τίτλο That Time I Got Cancer: A Love Story, δεν αφορούν μόνο την αντιμετώπιση της προοπτικής της θνητότητας, αλλά και την ανθρωπιά, την εμπιστοσύνη και όλα αυτά που έχουν αληθινή σημασία. Η ιστορία του διαδραματίζεται σε δωμάτια νοσοκομείων και σε σχολικές αίθουσες, και εκτείνεται από τις πιο δύσκολες στιγμές της ασθένειάς του μέχρι την αναζήτησή του για το νόημα της ζωής.

Στο πιο πρόσφατο βιβλίο του με τίτλο Your Story Starts Here μας συστήνει τη Γενιά Ζ μέσα από το πρίσμα ενός δασκάλου που αφουγκράζεται και καταγράφει τους προβληματισμούς των νέων.

Στην εκπομπή, ο καλεσμένος συζητάει με την Κατερίνα Μπατζάκη για την υποκειμενική ταυτότητα, τις πολιτιστικές ρίζες μας, την αγάπη, την αντοχή και τις απρόσμενες πηγές έμπνευσης των ανθρώπινων ιστοριών.

Επιμέλεια – παρουσίαση: Κατρίνα Μπατζάκη

Μετάδοση: Κυριακή 10.08.2025, 11:00 ώρα Ελλάδας

Ακρόαση της ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμη στο Google Play Store και στο App Store.

Διαδικτυακά από το ertecho.gr (τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΑ)

Στην Ελλάδα, ψηφιακά μέσα από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη «Voice of Greece».

Δορυφορικά μέσω Hellas Sat και Hotbird.



Στοιχεία επικοινωνίας της ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Facebook: Η Φωνή Της Ελλάδας-voiceofgreece-ΕΡΤ

Τηλέφωνα: 210 6066815 – 210 6066816 – 210 6066238

e-mail: thevoiceofgreece@ert.gr