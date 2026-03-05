“Υπάρχει Κάποιος” | Αποκλειστικά στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Από Παρασκευή 6 Μαρτίου ως και Πέμπτη 12 Μαρτίου ακούστε αποκλειστικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα!

«Για να υπάρξει σκιά, υπάρχει πρώτα το φως.»

Το «Υπάρχει Κάποιος» είναι το νέο single της Μαρίας Παπαγεωργίου και το τρίτο τραγούδι από τον επερχόμενο δίσκο «Ο Τελευταίος Αναλογικός Άνθρωπος», που θα κυκλοφορήσει τον Μάιο από την Anima by Stay Independent.

Σε μια εποχή εσωτερικών συγκρούσεων και επιβεβλημένης μοναξιάς, το τραγούδι μιλά για την αγχώδη διαταραχή ως τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος – το φως και τη σκιά.

Η Κατερίνα Γκιόκα υπογράφει τους στίχους, γράφοντας πάνω στον ψυχισμό της Μαρίας Παπαγεωργίου, σε μια άτυπη συνέχεια του αυτοβιογραφικού της βιβλίου «Μια Χαραμάδα Πανικού», προσεγγίζοντας με τρυφερότητα την πάλη και την ευαλωτότητα μιας αντιφατικής συνύπαρξης μέσα στο μυαλό του σύγχρονου ανθρώπου.

Τη σύνθεση, ενορχήστρωση και παραγωγή υπογράφει ο συνεργάτης της και συμπαραγωγός του νέου δίσκου, αναδεικνύοντας την indie folk ταυτότητα της Μαρίας και δίνοντας στο τραγούδι εξωστρέφεια και αίσθηση συμπόρευσης.

