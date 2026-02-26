Το ERTεcho, μέσω του Δικτύου της EBU, και σε συνεργασία με το Kosmos 93.6, εξασφάλισε μία ξεχωριστή συναυλία της ανερχόμενης Γαλλίδας καλλιτέχνιδας Zaho de Sagazan, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2024 στο πλαίσιο του Eurosonic Noorderslag (ESNS). Η συναυλία θα είναι διαθέσιμη για ακρόαση, αποκλειστικά στην πλατφόρμα του ERT echo, από το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, στις 19:00.

Η εμφάνιση της Zaho de Sagazan ξεχώρισε ως ένα από τα πιο δυναμικά live του φεστιβάλ, επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία της στην ευρωπαϊκή μουσική σκηνή. Με έντονη σκηνική παρουσία και έναν χαρακτηριστικό ήχο που συνδυάζει γαλλική chanson με synthpop και electro στοιχεία, η καλλιτέχνιδα παρέσυρε το κοινό από τις πρώτες κιόλας στιγμές.

Η συγκεκριμένη συναυλία έρχεται σε μια περίοδο διεθνούς αναγνώρισης για την καλλιτέχνιδα, ενισχύοντας την απήχηση του πρώτου της άλμπουμ La Symphonie des Éclairs και εδραιώνοντάς την ως ένα από τα πλέον υποσχόμενα νέα ονόματα της σύγχρονης ευρωπαϊκής pop/electro σκηνής.

Πρόγραμμα:

Aspiration

Mon inconnue

Je rêve

Tristesse

Symphonie des éclairs

Ne te regarde pas

N/A

Dansez

Η συναυλία θα είναι διαθέσιμη για ακρόαση μέχρι και τις 28 Μαρτίου 2026, στις 19:00.

