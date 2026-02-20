Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026, στις 12:00-14:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας "Η Δική μας Πόλη" με τον Θέμη Ροδαμίτη παρουσιάζει τη μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο "Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια", σε μια εκπομπή με χιουμοριστική διάθεση, τζαζ και ροκ άποψη, αποκριάτικα αθυρόστομα τραγούδια, σκωπτικά ρεμπέτικα και σκαμπρόζικα επιθεωρησιακά τραγούδια.

Καλεσμένοι του Θέμη Ροδαμίτη θα είναι ο τραγουδοποιός Παντελής Αμπαζής, πάντα με διάθεση εκδρομική, φυσιολατρική και μποέμικη, και ο θηλυκός θίασος από τα "Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια" (Μαργαρίτα Αμαραντίδη, Καρολίνα Γιαννακοπούλου, Βασιλική Σαμαρτζή, Nadi Raj).

Στην εκπομπή συμμετέχουν οι ηθοποιοί Γεράσιμος Γεννατάς, Άγγελος Παπαδημητρίου, Ρένος Χαραλαμπίδης.

Παραγωγή - παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026, 12:00-14:00 ώρα Ελλάδας

Επανάληψη: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, 01:00-03:00 το πρωί.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εν κινήσει, από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας (διαθέσιμη στο Google Play Store & στο App Store)

Διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και στο ERTecho

Σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX

Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα DAB+ και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη ‘Voice of Greece’.

Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και Hellas Sat 4, 39°E και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39°E

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ