Αφιέρωμα του Kosmos στον Dylan του κινηματογράφου με αφορμή την ταινία “A Complete Unknown”

«Εμπνευσμένη από τα τραγούδια και τις πολλές ζωές του Bob Dylan» έγραφε ο σκηνοθέτης Τοντ Χέινς στην εισαγωγή της ταινίας του “I’m Not There”. Σε ορισμένες από αυτές τις «πολλές ζωές» είναι αφιερωμένη η πολυσυζητημένη ταινία του Τζέιμς Μάνγκολντ “A Complete Unknown”, με πρωταγωνιστή τον Τιμοτέ Σαλαμέ που βγαίνει στις ελληνικές αίθουσες σε λίγες ημέρες. Η ταινία-βιογραφία καταπιάνεται με τον Dylan της, κρίσιμης για την καριέρα του, πενταετίας 1961-1965. Αλλά οι «πολλές ζωές» του πιο επιδραστικού τραγουδοποιού του 20ου αιώνα όχι μόνο έχουν διαρκέσει πολλές περισσότερες πενταετίες αλλά ένα κρίσιμο μέρος του έργου του αφορά την μεγάλη οθόνη: Είτε ως συνθέτης, είτε ως ηθοποιός, είτε ως έμπνευση. Η ζωή του Dylan, εξάλλου, μοιάζει περισσότερο με μυθοπλαστική αφήγηση ενός πραγματικού γεγονότος παρά με ντοκιμαντέρ.

Το Kosmos 93,6 παρουσιάζει ένα κινηματογραφικού χαρακτήρα αφιέρωμα στον Bob Dylan μέσα από τρεις εκπομπές:

Τη Δευτέρα 20.01, η Κλάουντια Μάτολα (18:00-20:00) συγκεντρώνει και παρουσιάζει τις πιο εμβληματικές συνθέσεις του Bob Dylan για κινηματογραφικές ταινίες. Τραγούδια που έγραψε για ταινίες, τραγούδια του που ακούστηκαν σε ταινίες και τραγούδια του που διασκευάστηκαν για ταινίες.

Την Τρίτη 21.01, ο Πέτρος Αδάμ (20:00-22:00) συγκεντρώνει και παρουσιάζει ταινίες και ντοκιμαντέρ στις οποίες πρωταγωνιστεί ο Bob Dylan. Άλλοτε ως ηθοποιός ο ίδιος, άλλοτε ως αντικείμενο έρευνας και ανάλυσης και άλλοτε ως έμπνευση. Από το γουέστερν «Pat Garrett and Billy the Kid», τη γνωριμία με τον Martin Scorsese και την περιοδεία «Rolling Thunder Revue», το αυτοβιογραφικό ντοκιμαντέρ «No direction Home», το πολύπλευρο «I’m not there» ώ το σημερινό «A complete unknown».

Την Τετάρτη 22.01, ο Γιώργος Μουχταρίδης (12:00-14:00) συγκεντρώνει τις απόψεις τριών κινηματογραφικών κριτικών για το “A Complete Unknown”. Μιλούν η Πόλυ Λυκούργου, ο Αιμίλιος Χαρμπής και ο Γιάννης Καντέας-Παπαδόπουλος.

