Ακούστε ξανά το αφιέρωμα του Kosmos 93,6 στον Quincy Jones

Με συνεχόμενα αφιερώματα αποχαιρετά το Kosmos 93,6 τον Quincy Jones, μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της μουσικής αλλά και της βιομηχανίας του θεάματος που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών.

Ελάχιστος φόρος τιμής σε έναν ευρηματικό και καινοτόμο δημιουργό που διεύρυνε τον ορίζοντα της σύγχρονης μουσικής μέσα από τον ακτιβισμό και συνέβαλε όσο ελάχιστοι στην εδραίωση και την αναγνώριση της αφροαμερικάνικης καλλιτεχνικής κληρονομιάς.

Τα αφιερώματα ξεκινήσαν το πρωί με τους «Kosmopolitans» (10:00-12:00) Λεωνίδα Αντωνόπουλο και Γιάννη Δημητριάδη με διαρκείς αναφορές σε κορυφαίες στιγμές του Quincy Jones ως συνθέτη και bandleader αλλά και ως παραγωγού, όπως τα θρυλικά άλμπουμ του Michael Jackson, και με ξεχωριστή αναφορά στις συνεργασίες του με τον Μάνο Χατζιδάκι όπως και με την Νάνα Μούσχουρη. [ακούστε την εκπομπή]

Και συνεχίζονται στις 18:00-20:00 σε ένα «Road Trip» με την Κλάουντια Μάτολα αφιερωμένο στον σπουδαιότερο ίσως παραγωγό του 20ου αιώνα που δεν δίστασε να πειραματιστεί με διαφορετικά μουσικά είδη, αλλά και σ’έναν καλλιτέχνη που συνεχίζει να εμπνέει γενιές ολόκληρες. [ακούστε την εκπομπή]

Αμέσως μετά, 20:00-22:00 ο Πέτρος Αδάμ παρουσιάζει τις σπουδαιότερες στιγμές του από τη δεκαετία του ’50, τη σχέση του με καλλιτέχνες όπως ο Ray Charles, η Ella Fitzerald, ο Louis Armstrong, ο Frank Sinatra, η Amy Winehouse, αλλά και την κορυφαία ακτιβιστική μουσική πρωτοβουλία του “USA For Africa” και του “We are the world” [ακούστε την εκπομπή]

Την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 08:00-10:00 το πρωί, ο Προκόπης Δούκας παρουσιάζει ένα ακόμη αφιέρωμα στην πιο τζαζ πλευρά του Quincy Jones και τις μεγαλύτερες συνεργασίες του με τους σπουδαιότερους ερμηνευτές. [ακούστε την εκπομπή]

