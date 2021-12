Χριστούγεννα στο Zeppelin με τους Rolling Stones | Κερδίστε συλλεκτικές εκδόσεις του επετειακού «Tattoo you»

Ακριβώς σαράντα χρόνια μετά την κυκλοφορία του «Tattoo you», οι Rolling Stones γιορτάζουν την επέτειο επανακυκλοφορώντας το άλμπουμ μαζί με εννέα ανέκδοτα τραγούδια τους. Από σήμερα Τετάρτη 1η Δεκεμβρίου 2021 και τις επόμενες ημέρες, ο νέος ραδιοφωνικός σταθμός της ΕΡΤ, Zeppelin 106,7 προσφέρει στους ακροατές του τη δυνατότητα να κερδίσουν μέσω της σελίδας του στο facebook μια από τις συλλεκτικές εκδόσεις του άλμπουμ με cd ή βινύλια.

Ακούστε σε πεντάλεπτα ένθετα από τον νέο σταθμό της ΕΡΤ τις μεγάλες επιτυχίες «Start me up», «Heaven», «Waiting on a friend» από το «Tattoo you» σε νέα επεξεργασία. Ακόμη, τα έως τώρα ανέκδοτα τραγούδια των Rolling Stones, καθώς και χορταστικές live ηχογραφήσεις των «Let’s spend the night together», «Miss you», «Brown sugar» κ.α. από συναυλία που έδωσε το συγκρότημα το 1982 στο στάδιο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου.

Ποιος μεγάλος σαξοφωνίστας της τζαζ συμμετέχει στον δίσκο; Ποια σχέση μπορεί να έχει ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ με τον Αλφρεντ Χίτσκοκ και γιατί λογοκρίθηκε από την τηλεόραση; Ο Φώτης Απέργης αποκαλύπτει λεπτομέρειες του «Tattoo you», ενώ ανασύρει από το αρχείο του μια παλιότερη, αποκλειστική συνέντευξη που είχε πάρει από τον Μικ Τζάγκερ.

Ο αρχηγός των Rolling Stones εξομολογείται τη μεγαλύτερη παρεξήγηση και τη μεγαλύτερη αλήθεια στη ζωή και την καριέρα του. Αποκαλύπτει τι θα άλλαζε αν ξανάρχιζε και τι εννοεί όταν λέει ότι «το ροκ είναι ένα μάλλον συντηρητικό μουσικό είδος». Ποια συμβουλή θα έδινε στα εγγόνια του αν ήθελαν να γίνουν ροκ σταρ και ποιο είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα σ’ αυτή τη δουλειά. Τι είναι εκείνο που κράτησε ενωμένο το συγκρότημα όλα αυτά τα χρόνια και τι το χώρισε, όταν το χώρισε. Και, ακόμα, πώς ακριβώς θυμάται ο ίδιος την επεισοδιακή συναυλία του 1967 στην Αθήνα λίγο πριν από το πραξικόπημα των συνταγματαρχών.

Ακούστε τον Μικ Τζάγκερ και τους Rolling Stones από τον Zeppelin 106,7. Μπείτε στη σελίδα facebook του σταθμού και κάντε ένα σχόλιο στη σχετική ανάρτηση για να συμμετάσχετε στην κλήρωση για να είστε ένας/ μια από τους επτά τυχερούς/ τυχερές που θα κερδίσουν μια από τις δυο super deluxe εκδόσεις του «Tattoo you» με cd ή βινύλια, ή μια από τις πέντε deluxe εκδόσεις με cd!