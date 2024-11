Country Music Awards 2024 Special – Και μία αποκλειστικότητα | 22.11.2024

Την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου στις 20.00, μια μέρα μετά την φαντασμαγορική τελετή των 58ων CMA Awards, των ετήσιων βραβείων της country μουσικής που έγινε στο Nashville, ο Πέτρος Αδάμ παρουσιάζει και σχολιάζει τα σημαντικότερα στιγμιότυπα της τελετής και των βραβείων της κάντρι που απονεμήθηκαν, τις καλύτερες live εμφανίσεις των και τους νικητές της μεγάλης βραδιάς.

Και για πρώτη φορά στο ελληνικό ραδιόφωνο, μια συνέντευξη– έκπληξη με την Shawna Thompson, βραβευμένη με CMA Award “Duo of the Year” το 2013. Η συνέντευξη παραχωρήθηκε λίγες ώρες πριν την απονομή των βραβείων και με αφορμή την νέα της δισκογραφική δουλειά στα θρυλικά στούντιο της Sun Records στο Μέμφις με τίτλο “Lean on Neon”.

Την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου Kosmos goes to Nashville.

