Η κατανυκτική ατμόσφαιρα της Μεγάλης Εβδομάδας

Με ειδικές αφιερωματικές εκπομπές, θεατρικά έργα και μουσική τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ μεταφέρουν τους ακροατές στην κατανυκτική ατμόσφαιρα και στο κλίμα της Μεγάλης Εβδομάδας.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα από το Σάββατο του Λαζάρου 27 Απριλίου έως και τη Μεγάλη Παρασκευή 3 Μαΐου 2024, διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 91.6 & 105.8

Το Πρώτο Πρόγραμμα προσαρμόζει τις εκπομπές του στο κλίμα των ημερών, διατηρώντας τον ενημερωτικό του χαρακτήρα. Όπως κάθε χρόνο και όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας θα μεταδίδονται οι Ιερές Ακολουθίες, με κορύφωση την Ακολουθία της Αναστάσεως το βράδυ του Σαββάτου.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 103.7

Το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 προσαρμόζεται στο ιδιαίτερο κλίμα της Μεγάλης Εβδομάδας με ειδικές εκπομπές, αφιερώματα και επιλογές από το πολύτιμο Αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Από τη Μεγάλη Δευτέρα 29 Απριλίου έως τη Δευτέρα του Πάσχα 6 Μαΐου 2024, οι παραγωγοί του Δεύτερου επιλέγουν τραγούδια και μουσικές που δημιουργούν ένα ηχητικό τοπίο ποτισμένο από τη συγκίνηση της Εβδομάδας των Παθών και ανθισμένο από τη χαρά και την ανάταση της Ανάστασης.

Μ. Δευτέρα-Μ. Παρασκευή, ώρα 21:00: «Φαρμακωμένος ο καιρός παραμονεύει» – Λόγια και χρόνια που δεν πήγαν χαμένα, μέσα από τους στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφιερώνει τα βράδια της Μεγάλης Εβδομάδας στα Πάθη και στη λύτρωση, όπως τα αφηγήθηκε μοναδικά ο Μάνος Ελευθερίου στην απαράμιλλη διαδρομή του στο ελληνικό τραγούδι.

Μ. Δευτέρα – Μ. Τετάρτη, ώρα 23:00-01:00: «Μπεν Χουρ»

Το εμβληματικό μυθιστόρημα του Λιούις Γουάλας διασκευάστηκε για το ραδιόφωνο, δραματοποιήθηκε και παρουσιάστηκε από την Ελληνική Ραδιοφωνία σε έξι μέρη τον Απρίλιο του 1965. Φέτος, το Δεύτερο θα μεταδώσει την ιστορική αυτή παραγωγή σε τρεις συνέχειες, από Μ. Δευτέρα έως και Μ. Τετάρτη.

Μ. Πέμπτη 02/05/2024, ώρα 23:00: «Ότε οι Ένδοξοι Μαθηταί»

Το «Ότε οι Ένδοξοι Μαθηταί», είναι ένα κεφάλαιο από το βιβλίο του Ιταλού συγγραφέα Τζιοβάνι Παπίνι «Η Ιστορία του Χριστού» ή «Ο Χριστός» (1921). Η ατμοσφαιρική ραδιοφωνική μεταφορά του βασίστηκε στη μετάφραση της Ελευθερίας Ντάνου και στις ερμηνείες του Γιάννη Φέρτη και του Πέτρου Φυσσούν.

Μ. Παρασκευή 03/05/2024, ώρα 23:00: «Η Γυναίκα της Ζάκυθος»

«Η γυναίκα της Ζάκυθος» είναι ένα από τα μόλις δύο πεζά κείμενα που μας άφησε ο Διονύσιος Σολωμός και αποτελεί έργο αναφοράς για τα Ελληνικά Γράμματα. Μνημειακό χαρακτήρα έχει και η ηχογράφηση του έργου με τη φωνή του Μάνου Κατράκη και τις φωνές των μελών της Ελληνικής Βυζαντινής Χορωδίας, που μεταδόθηκε για πρώτη φορά από την Ελληνική Ραδιοφωνία τον Απρίλιο του 1982.

Έρευνα και επιμέλεια αρχειακού υλικού: Σιδερής Πρίντεζης, Αντώνης Τζαβάρας

ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 90.9 & 95.6

Κυριακή των Βαΐων, ώρα 15:00-16:00: Από τον θεματικό κύκλο «Κλασικά και… εξωτικά» ο Νίκος Κανελλόπουλος παρουσιάζει την όγδοη εκπομπή του κύκλου με συνθέσεις από τον Rossini και τον Rubinstein ώς τον Schumann και τον Johann Strauss I.

Μεγάλη Δευτέρα

07:00-08.00: Από τη Μ. Δευτέρα και σε όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας ο Άγης Γυφτόπουλος, με οδηγό τις «Επτά Ρήσεις του Κυρίου επάνω στον Σταυρό του Μαρτυρίου», μας προσκαλεί σε μία διαδρομή από τον 17ο έως και τον 21ο αιώνα.

08:00-10:00: Στα «Πρωινά του Τρίτου» ο Γιώργος Φλωράκης, σε όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας παρουσιάζει έργα γεμάτα συγκίνηση. Ακούγονται έργα συνθετών όπως: Henryk Gorecki, Arvo Part, Piotr Ilyich Tchaikovsky, Benjamin Britten, Giovanni Battista Pergolesi κ.ά.

10:00-11:00: Ο Πάρις Μέξης στην εκπομπή «ΣΗΜΕΡΑ» όλη τη Μ. Εβδομάδα θα αφηγηθεί την ιστορία των Παθών του Ιησού.

14:00-15:00: Από τη Μ. Δευτέρα έως τη Μ. Τετάρτη, ο Θόδωρος Λούστας παρουσιάζει την «Ιστορία της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, SWV 50» του Heinrich Schütz, Requiem και άλλα πένθιμα και θρηνητικά έργα για τη Μεγάλη Εβδομάδα, από το Μπαρόκ μέχρι και τον 20ό αιώνα.

20:10-21:05: Ο Γιώργος Ν. Φλωράκης παρουσιάζει το έργο «Λίκνον» της Καλλιόπης Τσουπάκη. Ένα έργο για τενόρο, κόντρα τενόρο και μπαρόκ σύνολο, παραγγελία του November Music Festival της Ολλανδίας, το 2019.

21:10-22:30: Με τίτλο «Πάθος για Μουσική-Μουσική των Παθών», η Αλεξάνδρα Γιαλίνη σε όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας παρουσιάζει, στο πλαίσιο του κύκλου συναυλιών της ΕΒU, συναυλίες και μουσικά έργα βασισμένα στα Θεία Πάθη, ερμηνευμένα από διάσημους σολίστ και ευρωπαϊκές ορχήστρες.

Μεγάλη Τρίτη

13:00-14:00: Ο Χρίστος Παπαγεωργίου παρουσιάζει το έργο «Στάχτες στα άστρα». Ο μαγικός κόσμος των υπαρξιακών και μεταφυσικών μας αναζητήσεων μέσα από την κατανυκτική νέα σύνθεση του Νικόλα Βιβλάκη.

Μεγάλη Τετάρτη

13:00-14:00: Ο Χρίστος Παπαγεωργίου παρουσιάζει τον επίκαιρο ύμνο της Μεγάλης Παρασκευής «Ω γλυκύ μου, έαρ» σε ξεχωριστές ερμηνείες.

19:00-20:00: Ο Γιάννης Φίλιας μεταδίδει τις προσευχές της «Yentl» όπως τις εμπνεύστηκε ο Michel Legrand, και όπως τις ερμήνευσε στην ομότιτλη ταινία η Barbra Streisand.

20:10-21:05: Ο Γιώργος Ν. Φλωράκης παρουσιάζει το τρίτο και τελευταίο μέρος του ρέκβιεμ «Λίκνον» της Καλλιόπης Τσουπάκη. Ακούγονται, επίσης, αποσπάσματα από το ορατόριο «Πάθη κατά Λουκάν» της ίδιας συνθέτιδας, το ορχηστρικό «Κύριε» του Δημήτρη Παπαδημητρίου από την ταινία ο «Αρχάγγελος του πάθους» του Νίκου Βεργίτση αλλά και το μέρος με τίτλο «Κύριε» από τον δίσκο «Constantinople» του Χρήστου Χατζή.

23:00- 24:00: Ο Θάνος Φουργιώτης παρουσιάζει το ορατόριο του Joseph Haydn «Οι επτά τελευταίοι λόγοι του Χριστού πάνω στον Σταυρό» στην ηχογράφηση του 2005, με το φωνητικό σύνολο Accentus υπό τη διεύθυνση της Laurence Equilbay.

Μεγάλη Πέμπτη

13:00-14:00: Ο Χρίστος Παπαγεωργίου παρουσιάζει σε δύο εκπομπές (Μ. Πέμπτη και Μ. Παρασκευή) μουσικές του κινηματογράφου γραμμένες για τα Θεία Πάθη.

18:00-18:30: Ο Θάνος Μαντζάνας παρουσιάζει το τρίτο άλμπουμ του αμερικανικού rock συγκροτήματος Electric Prunes, «Mass In F Minor», το πρώτο και ίσως μοναδικό Ρέκβιεμ που αποτελεί συνδυασμό κλασικής μουσικής και rock.

Μεγάλη Παρασκευή

18:00-18:30: Ο Θάνος Μαντζάνας παρουσιάζει αποσπάσματα από τους δίσκους «Litany» και «The Symphonies» του Εσθονού συνθέτη Arvo Pärt.

KOSMOS 93.6

Μ. Παρασκευή, ώρα 20:00-22:00. Ο Πέτρος Αδάμ παρουσιάζει αποσπάσματα από τρεις ιστορικές ηχογραφήσεις με τη μεγαλύτερη φωνή της gospel-soul, την Aretha Franklin.

Ηχογραφήσεις με ιδιαίτερη θρησκευτική κατάνυξη και συμβολισμό: Η πρώτη στα αρχικά της βήματα το 1956 με το άλμπουμ «The Gospel Soul of Aretha» με αρμονική συνύπαρξη των εκκλησιαστικών ύμνων των Προτεσταντικών Εκκλησιών με τα spiritual και τα blues, η δεύτερη, το ιστορικό άλμπουμ που ηχογράφησε ζωντανά το 1972 στο New Temple Missionary Baptist Church στο Los Angeles με τη συμμετοχή του γνωστού πάστορα της gospel μουσικής, Reverand James Cleveland και, τέλος οι ηχογραφήσεις που έκανε επιστρέφοντας στο Ντιτρόιτ τον Ιούλιο του 1987 με τις αδερφές τις Erma και Carolyn και τη Mavis Staples στη Εκκλησία των Βαπτιστών (New Bethel Baptist Church), ερμηνεύοντας επί τρεις ημέρες τους μεγαλύτερους εκκλησιαστικούς ύμνους.

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το Σάββατο του Λαζάρου 27 Απριλίου 2024, καλεσμένη του Θέμη Ροδαμίτη είναι η μουσικός Εύη Μάζη (12:00), την Κυριακή των Βαΐων θα ακούσουμε ένα δίωρο μουσικό πρόγραμμα με τον Λουδοβίκο των Ανωγείων (12:00) και τη Μ. Δευτέρα τη σκυτάλη παίρνει ο ερμηνευτής παραδοσιακής μουσικής Παναγιώτης Σδούκος με τον σολίστα στο ούτι Γιώργο Παππά (19:00).

Από Μ. Δευτέρα έως Μ. Παρασκευή, η αγγλόφωνη εκπομπή «Greek music express» (14:00-15:00), με τον Ηρακλή Οικονόμου, είναι γεμάτη ορατόρια και άλλα έργα Ελλήνων συνθετών που παραπέμπουν στο αίσθημα της θρησκευτικής κατάνυξης.

Ξεχωριστά μοιρολόγια συνοδεύουν ήθη και έθιμα από διάφορους τόπους της πατρίδας στην εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης», με τη Μαρία Κουτσιμπύρη, όλη τη Μ. Εβδομάδα (15:00-16:00).

Πώς βιώνουν οι Έλληνες την Εβδομάδα των Παθών σε διάφορα σημεία της Γης; Ο Πέτρος Δίπλας και ο Δημήτρης Κοντογιάννης ταξιδεύουν νοερά από το Κονγκό έως τη Γερμανία και συνομιλούν με τους ξενιτεμένους συμπατριώτες μας, όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα (16:00-17:00).

Τη Μ. Δευτέρα 29 Απριλίου 2024, ο Γιάννης Παπουτσάκης επιμελείται ένα αφιέρωμα στον Κωνσταντίνο Καβάφη (ημέρα γέννησης και θανάτου του Αλεξανδρινού ποιητή). Από τη Μ. Τρίτη έως και τη Μ. Πέμπτη, ακούμε ποιήματα για τη Μ. Εβδομάδα με τη συνοδεία κλασικής και κινηματογραφικής μουσικής από ταινίες με θέμα τα Πάθη του Κυρίου (17:00-18:00).

Όλη τη Μ. Εβδομάδα, μεταδίδεται η ειδική εκπομπή «Κάθε τραγούδι κι ένα ταξίδι» με επιλογές από την ελληνική μουσική σκηνή, όπου κάθε τραγούδι είναι και σημείο αναφοράς του χρόνου και των γεγονότων.

Μοναδικά είναι, επίσης, τα αφιερώματα που έχει επιμεληθεί η Γιάννα Τριανταφύλλη στη μουσική εκπομπή «Ο Δημιουργός της Εβδομάδας». Ειδικότερα, τη Μ. Δευτέρα και τη Μ. Τρίτη ακούμε συνθέσεις του Γιώργου Σταυριανού (02:00), τη Μ. Τετάρτη της Ελένης Καραΐνδρου (24:00), τη Μ. Πέμπτη του Σταμάτη Σπανουδάκη (24:00) και τη Μ. Παρασκευή του Μάνου Χατζιδάκι (01:00) και ένα ειδικό αφιέρωμα στο λυρικό, νοσταλγικό και μελαγχολικό μουσικό έργο «Οι φόβοι του μεσημεριού» του Γιώργου Σταυριανού (02:00).

ΕΡΑ ΣΠΟΡ 101.8

Η ΕΡΑ ΣΠΟΡ ετοίμασε φέτος και παρουσιάζει στους ακροατές της πρωτότυπες εκπομπές κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, σε παραγωγή του δημοσιογράφου της ΕΡΤ και διδάκτορα Ανθρωπογεωγραφίας Θωμά Σίδερη.

Μ. Τρίτη, ώρα 24:00-02:00: «Επί το Πάθος το Εκούσιον»

Μέσα από κείμενα των Ευαγγελιστών, αλλά και με στοιχεία της προφορικής και μουσικής παράδοσης, αναπαρίσταται η μοναχική πορεία του Θεανθρώπου προς τον Σταυρό και τη λύτρωση.

Σκηνοθεσία – Καλλιτεχνική επιμέλεια: Καλλιόπη Ευαγγελίδου

Ηχοληψία- Μίξη ήχου: Γιώργος Δασκαλάκης

Ακούγονται οι ηθοποιοί: Καλλιόπη Ευαγγελίδου, Γιώργος Καρύδας, Αστέρω Χαριτίδου, Βασιλική Δαλίσκα

Με τη συμμετοχή της Βυζαντινής Χορωδίας των αποφοίτων του Μουσικού Σχολείου Σερρών υπό τη διδασκαλία και διεύθυνση του καθηγητή Χρήστου Καραμάνη.

Μ. Παρασκευή, ώρα 15:00-17:00: «Δος μοι τούτον τον ξένον – Η ποιητική των Παθών»

Μία υμνογραφική αποτύπωση του Θείου Πάθους, μία ποιητική υπόμνηση για το φθαρτό της ανθρώπινης ύπαρξης, εκεί όπου η εκκλησιαστική ποίηση συναντά τους σύγχρονους Έλληνες ποιητές, όπως την Κική Δημουλά και τον Γιάννη Ρίτσο.

«Του νεκρού αδελφού»

Η εκπομπή έχει κεντρικό άξονα ένα από τα σημαντικότερα δείγματα της δημώδους ποίησης, το οποίο συναντάται σε διάφορες παραλλαγές σε όλον τον βαλκανικό χώρο. Η Αρετή στην Ελλάδα γίνεται Πέτκα ή Πετκάνα στη Βουλγαρία, Γέλιτσα στη Σερβία.

Ο Θωμάς Σίδερης τοποθετεί σε «ανοιχτή συνομιλία» τις παραλλαγές του ποιήματος, σε έναν ενιαίο γεωγραφικό χώρο όπου τα τοπικά πολιτισμικά στοιχεία, οι κουλτούρες και τα βιώματα των βαλκανικών λαών αφηγούνται την κοινή μοίρα των ανθρώπων.

