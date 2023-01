Η υφυπουργός υγείας Ζωή Ράπτη στις “Συναντήσεις” | 20.01.2023, 20:00

Η Υφυπουργός Υγείας κ. Ζωή Ράπτη, Βουλευτής της Β1΄ Εκλογική περιφέρεια Βόρειου Τομέα Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. (LLM with honours) in International Commercial Law στο University of Kent at Canterbury της Μεγάλης Βρετανίας. Δικηγόρος Παρ΄ Αρείω Πάγω.

Σε μια συνομιλία για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία. Η δημιουργία 106 Δομών, με χρηματοδότηση 55 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, έχει ήδη ξεκινήσει να υλοποιείται με γοργούς ρυθμούς και πρόκειται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Με την εμπειρία της πανδημίας και μετά την απόφαση του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία ειδικού χαρτοφυλακίου για την Ψυχική Υγεία, η Ελλάδα υιοθέτησε, ως περιεχόμενο δημόσιας πολιτικής, ότι η ψυχική υγεία έχει μεν ως πυρήνα της την ιατρική ατζέντα, αλλά είναι και κάτι πολύ ευρύτερο από αυτήν. Αφορά στην ευεξία, ως θεμέλιο της καλής υγείας του συνόλου του πληθυσμού και, ως τέτοια, πρέπει να βρίσκεται, εφεξής, στο επίκεντρο των πολιτικών δημόσιας υγείας. Ακόμη θα γίνει αναφορά και στις «Πολιτικές κατά της Βίας, όσα έγιναν και όσα πρέπει να γίνουν».

Επίσης :

O δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός της ΕΡΑ-σπορ κ. Σπύρος Τσάμης, με αφορμή το βιβλίο του «ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ», από τις Εκδόσεις ΚΑΜΠΥΛΗ.

Μια βιωματική αφήγηση, ενδοσκόπηση, κατάθεση καρδιάς για την απρόσμενη αλλαγή της καθημερινότητας. Προσεγγίζει με θάρρος, πείσμα και βαθιά πίστη το κενό, τη μετάβαση στη νέα πραγματικότητα της ζωής του με αφορμή το σωματικό πρόβλημα που άλλαξε τους ρυθμούς της, το «μετέωρο» βήμα, τη σχέση με τον εαυτό, την αντοχή, την αλήθεια, την εγκόσμια αγωνία, την τέχνη του ζην. Βάθρο του η «υπερκινητική ακινησία». Στοχεύει στην ενεργοποίηση συνάψεων σχέσεων, στην παρότρυνση-προσδοκία για αγάπη και αλληλεγγύη. Υπενθυμίζει προς τους κρατικούς φορείς και την πολιτεία την υπόσχεση και ευθύνη της υλοποίησης των υποχρεώσεων τους και ασφαλώς όχι για «άτομα» «με ειδικές ανάγκες». Πρόκειται για λόγο, γραφή-έκρηξη ψυχής αλλά και έγκυρο ρεπορτάζ.

Ο κ. Βασίλης Καραμητσάνης, Πρόεδρος της ΑΣΙΦΑ ΕΛΛΑΣ – Ελληνικής Ένωσης Κινουμένων Σχεδίων & του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Animasyros. Η ΑΣΙΦΑ ΕΛΛΑΣ – Ελληνική Ένωση Κινουμένων Σχεδίων, έχοντας ως βασικούς άξονες δράσης την προώθηση και την εξωστρέφεια του Ελληνικού ανιμέισον, διοργανώνει, την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023, 12.00 – 20.00, στο ΡΟΜΑΝΤΣΟ, την ASIFA HELLAS DAY 2023: μια ολοήμερη ανοιχτή εκδήλωση με ελεύθερη είσοδο που απευθύνεται σε ολόκληρη την κοινότητα, δημιουργούς, επαγγελματίες, σπουδαστές αλλά και φίλους των ελληνικών κινουμένων σχεδίων και περιλαμβάνει προβολές για όλη την οικογένεια, παρουσιάσεις από σημαντικούς διεθνείς προσκεκλημένους, συζητήσεις και την απονομή των Ετήσιων Βραβείων «Στράτος Στασινός». Η ASIFA HHELLAS DAY θα ξεκινήσει με προβολή ταινιών κινουμένων σχεδίων για μικρούς και μεγάλους που χρηματοδοτήθηκαν από το Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος για την ενίσχυση της κινηματογραφικής κοινότητας την περίοδο του covid-19.

Παρουσίαση—Παραγωγή: Ολύνα Ξενοπούλου

