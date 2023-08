Istorima – Συνδέσου με την Ιστορία σου | αποκλειστικά στο ERT echo [07.08.2023-13.08.2023]

Πως είναι να επιβιώνεις από ένα ναυάγιο που προκάλεσε μια από τις μεγαλύτερες οικολογικές καταστροφές;

Πόσο θάρρος χρειάζεται να σταθείς μπροστά στο όπλο του Ιταλού κατακτητή και να του απαγορεύσεις να πάρει το τελευταίο ψωμί που έχεις για τα παιδιά σου;

Αυτά και άλλα πολλά περιλαμβάνει το Istorima αυτής της εβδομάδας. Ιστορίες ανθρώπων, που οι ζωές κι εμπειρίες τους δεν καταγράφονται στα βιβλία της Ιστορίας και που θα μπορούσαν να χαθούν στο χρόνο. Με αφηγητές τους ίδιους τους πρωταγωνιστές τις ιστορίες αυτές συλλέγει και καταγράφει το Istorima, που συνυπογράφουν η δημοσιογράφος Σοφία Παπαϊωάννου και η ιστορικός Katherine Fleming και μπορείτε να τις ακούσετε στο ομώνυμο podcast στο ERTecho.

Αυτή την εβδομάδα θα ακούσουμε:

Δευτέρα 07 Αυγούστου «Οι Ιταλοί μάς πήραν τα πάντα»

Κατά τη διάρκεια της Κατοχής στη Νάξο, οι Ιταλοί κατάσχουν τρόφιμα και ζώα, φέρνοντας τους κατοίκους του νησιού αντιμέτωπους με την πείνα και το θάνατο. Μια μέρα, η μητέρα της Ολυμπίας Σκυβαλάκη στέκεται μπροστά στο πιστόλι ενός στρατιώτη, που μόλις έχει αρπάξει το τελευταίο ψωμί της οικογένειας.

Τετάρτη 09 Αυγούστου «Με χτύπησε η νόσος των δυτών»

Ο Καλύμνιος δύτης Γιάννης Βεζυρόπουλος έχει αναδυθεί από μια βουτιά στα εξήντα μέτρα, όταν ξαφνικά χάνει τις αισθήσεις του.

Παρασκευή 11 Αυγούστου «Η αγάπη έχτισε τον Κοσμά»

Η Γεωργία Σταθούση διηγείται πώς η αγάπη των κατοίκων για τον τόπο τους, έκαναν τον Κοσμά Αρκαδίας ένα από τα πιο όμορφα χωριά του Πάρνωνα.

Κάθε Κυριακή ακούστε ένα επεισόδιο στα ελληνικά και ένα στα αγγλικά.

Αυτή την Κυριακή 13 Αυγούστου

«Ναυάγιο στα βράχια της Α Κορούνια»

Ένα ελληνικό δεξαμενόπλοιο βυθίζεται έξω από την ισπανική πόλη Α Κορούνια, προκαλώντας μια από τις μεγαλύτερες θαλάσσιες οικολογικές καταστροφές της ιστορίας. Ο μηχανικός Μαρίνος Γαρμπής επιζεί από το ναυάγιο κι όταν επιστρέφει στην Ελλάδα, η αντίδραση του μικρού του γιου τον οδηγεί σε μια απόφαση ζωής.

« A field of poppies»

In a field outside Palaiokastro Serres, in the 1950s, a family cultivates poppies – without knowing their “side effects”.

Βρείτε τις συγκλονιστικές ιστορίες στο ERTecho στην κατηγορία Podcasts. Δευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή είναι διαθέσιμα από τις 21.00, ενώ Κυριακή το ελληνικό επεισόδιο από τις 11.00 και το αγγλικό από τις 17.00. Τις ίδιες ημέρες μεταδίδονται ζωντανά από τη Φωνή της Ελλάδας.

Επιμέλεια για το ERTεcho: Καλλιόπη Καπετανοπούλου

Επιμέλεια για τη Φωνή της Ελλάδας: Ερμιόνη Κατσιγιάννη

Το Istorima δημιουργήθηκε από τη δημοσιογράφο Σοφία Παπαϊωάννου και την ιστορικό Katherine Fleming και υλοποιείται με ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για Ενίσχυση κι Επανεκκίνηση των Νέων. Τα podcasts και τα βίντεο του Istorima προκύπτουν από το έργο πάνω από 1.000 νέων ερευνητών σε όλη την Ελλάδα, που αναλαμβάνουν να εντοπίσουν και να συλλέξουν προσωπικές ιστορίες ανθρώπων κι ιστορίες του τόπου τους.