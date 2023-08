Istorima – Συνδέσου με την Ιστορία σου | αποκλειστικά στο ERT echo [14.08.2023-20.08.2023]

Αφιερωμένο σε δύο σημαντικά ιστορικά γεγονότα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, τον Τορπιλισμό του ΕΛΛΗ (15 Αυγούστου 1940) και το Μπλόκο της Κοκκινιάς (17 Αυγούστου 1944) είναι το Istorima αυτής της εβδομάδας.

Ιστορίες ανθρώπων, που οι ζωές κι εμπειρίες τους δεν καταγράφονται στα βιβλία της Ιστορίας και που θα μπορούσαν να χαθούν στο χρόνο. Με αφηγητές τους ίδιους τους πρωταγωνιστές τις ιστορίες αυτές συλλέγει και καταγράφει το Istorima, που συνυπογράφουν η δημοσιογράφος Σοφία Παπαϊωάννου και η ιστορικός Katherine Fleming και μπορείτε να τις ακούσετε στο ομώνυμο podcast στο ERTecho.

Αυτή την εβδομάδα θα ακούσουμε:

Δευτέρα 14 Αυγούστου «Είδα το ΕΛΛΗ να βυθίζεται»

Η Ευαγγελία Μεσσηνέζη-Βασιλοπούλου αφηγείται τις συγκλονιστικές στιγμές που βίωσε στις 15 Αυγούστου 1940, βλέποντας τον τορπιλισμό του καταδρομικού ΈΛΛΗ, στο λιμάνι της Τήνου.

Τετάρτη 16 Αυγούστου «Είδα τον τορπιλισμό του ΕΛΛΗ στο λιμάνι της Τήνου»

Δεκαπενταύγουστο του 1940, η μικρή Κατερίνα Μαρκουίζου αντικρίζει τις εκρήξεις από τις τορπίλες που βυθίζουν το ΕΛΛΗ. Λίγες μέρες μετά, ακούει στο νοσοκομείο του νησιού όπου νοσηλεύονται οι τραυματισμένοι ναύτες, ένα τραγουδάκι που θα θυμάται για πάντα.

Παρασκευή 18 Αυγούστου «Η γέννησή μου ήταν ο λόγος που έζησε ο πατέρας μου»

Το καλοκαίρι του 1944 στη Νίκαια, ενώ οι ντόπιοι συνεργάτες των Γερμανών συλλαμβάνουν κι εκτελούν αδιακρίτως, μια γέννηση θα σώσει τη ζωή ενός αντιστασιακού. Λίγο καιρό μετά, στο Μπλόκο της Κοκκινιάς, Έλληνες καταδότες θα οδηγήσουν στο θάνατο εκατοντάδες πατριώτες.

Κάθε Κυριακή ακούστε ένα επεισόδιο στα ελληνικά και ένα στα αγγλικά.

Αυτή την Κυριακή 20 Αυγούστου

«Τι απέγινε το ΕΛΛΗ»

Τα μπρούτζινα μέρη πουλήθηκαν, η γέφυρα κομματιάστηκε, το μπαρούτι έγινε βαρελότα για τα παιδιά… Ο Ζαννάκης Καλαμαράς διηγείται τι απέγινε το ναυάγιο του ΕΛΛΗ, που τορπιλίστηκε στην Τήνο από ιταλικό υποβρύχιο τον Δεκαπενταύγουστο του 1940.

«The lost El Greco»

In the middle of the 16th century, the painter Domenikos Theotokopoulos, who would later become widely known as El Greco, painted an icon of the Virgin Mary in Crete. Wars, revolutions, massacres, and persecutions followed. People fled, taking this icon with them across the Aegean, and the identity of its creator was lost in time. Until one morning in 1983, in Syros.

Βρείτε τις συγκλονιστικές ιστορίες στο ERTecho στην κατηγορία Podcasts. Δευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή είναι διαθέσιμα από τις 21.00, ενώ Κυριακή το ελληνικό επεισόδιο από τις 11.00 και το αγγλικό από τις 17.00. Τις ίδιες ημέρες μεταδίδονται ζωντανά από τη Φωνή της Ελλάδας.

Επιμέλεια για το ERTεcho: Καλλιόπη Καπετανοπούλου

Επιμέλεια για τη Φωνή της Ελλάδας: Ερμιόνη Κατσιγιάννη

_____________

Info

Το Istorima δημιουργήθηκε από τη δημοσιογράφο Σοφία Παπαϊωάννου και την ιστορικό Katherine Fleming και υλοποιείται με ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για Ενίσχυση κι Επανεκκίνηση των Νέων. Τα podcasts και τα βίντεο του Istorima προκύπτουν από το έργο πάνω από 1.000 νέων ερευνητών σε όλη την Ελλάδα, που αναλαμβάνουν να εντοπίσουν και να συλλέξουν προσωπικές ιστορίες ανθρώπων κι ιστορίες του τόπου τους.