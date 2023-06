Istorima – Συνδέσου με την Ιστορία σου | αποκλειστικά στο ERT echo [26.06.2023-02.07.2023]

Πως είναι να βλέπεις την ανάπλαση του προσώπου ενός κοριτσιού που έζησε το 430 π.Χ.;

Τι κουράγιο, αλλά και τι αγάπη έκρυβε η κίνηση μιας κοπέλας που στη δεκαετία του 1950 έκλεψε αυτή τον σύζυγό της;

Αυτά και άλλα πολλά περιλαμβάνει το Istorima αυτής της εβδομάδας. Ιστορίες ανθρώπων, που οι ζωές κι εμπειρίες τους δεν καταγράφονται στα βιβλία της Ιστορίας και που θα μπορούσαν να χαθούν στο χρόνο. Με αφηγητές τους ίδιους τους πρωταγωνιστές τις ιστορίες αυτές συλλέγει και καταγράφει το Istorima, που συνυπογράφουν η δημοσιογράφος Σοφία Παπαϊωάννου και η ιστορικός Katherine Fleming και μπορείτε να τις ακούσετε στο ομώνυμο podcast στο ERTecho.

Αυτή την εβδομάδα θα ακούσουμε:

Δευτέρα 26 Ιουνίου «Απόδραση από την παιδούπολη»

Ο Βασίλης Σιαμέτης μεγαλώνει μετά τον πόλεμο μέσα στη φτώχια και καταλήγει σε μια παιδούπολη στον Ζηρό Φιλιππιάδας. Όλα κυλούν καλά, μεχρι την ημέρα του θανάτου του βασιλιά Παύλου.

Τετάρτη 28 Ιουνίου «Ναυάγησα στην Τανζανία»

Μέσα από μία μοναδική περιγραφή ο ναυτικός Γιάννης Νάνος μας μεταφέρει στο μοιραίο ταξίδι του φορτηγού πλοίου που ξεκίνησε από τον Πειραιά, πήρε φωτιά και βυθίστηκε ανοιχτά της Τανζανίας.

Παρασκευή 30 Ιουνίου «Μύρτις: Η εντεκάχρονη της αρχαίας Αθήνας»

Κατά την κατασκευή του μετρό της Αθήνας, ανακαλύπτεται το κρανίο ενός παιδιού που έχασε τη ζωή του στον λοιμό του 5ου αιώνα π.Χ. Με βάση αυτό το κρανίο ο καθηγητής Μανώλης Παπαγρηγοράκης, που ερευνούσε το πώς έμοιαζαν οι αρχαίοι Έλληνες, ξεκινά την ανάπλαση του προσώπου της μικρής Αθηναίας, που της χαρίζει την αθανασία.

Κάθε Κυριακή ακούστε ένα επεισόδιο στα ελληνικά και ένα στα αγγλικά.

Αυτή την Κυριακή 02 Ιουλίου

«Η νύφη που έκλεψε τον γαμπρό»

Στη Σαλαμίνα του 1950, ο πατέρας μιας νεαρής κοπέλας ανακαλύπτει τον δεσμό της κόρης του με τον γείτονά της κι απαιτεί να την αποκαταστήσει άμεσα. Πάνω στον καυγά, εκείνη παίρνει τον αγαπημένο της και φεύγουν.

“Greek babies for adoption”: Finding my roots

The only thing Karin knew about her origin was that she had been adopted from Greece in 1963, after being found on the doorstep of an orphanage in Athens. That was until she started looking for the true story behind her adoption. Karin never expected what she would discover.

Βρείτε τις συγκλονιστικές ιστορίες στο ERTecho στην κατηγορία Podcasts. Δευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή είναι διαθέσιμα από τις 21.00, ενώ Κυριακή το ελληνικό επεισόδιο από τις 11.00 και το αγγλικό από τις 17.00. Τις ίδιες ημέρες μεταδίδονται ζωντανά από τη Φωνή της Ελλάδας.

Επιμέλεια για το ERTεcho: Καλλιόπη Καπετανοπούλου

Επιμέλεια για τη Φωνή της Ελλάδας: Ερμιόνη Κατσιγιάννη

Το Istorima δημιουργήθηκε από τη δημοσιογράφο Σοφία Παπαϊωάννου και την ιστορικό Katherine Fleming και υλοποιείται με ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για Ενίσχυση κι Επανεκκίνηση των Νέων. Τα podcasts και τα βίντεο του Istorima προκύπτουν από το έργο πάνω από 1.000 νέων ερευνητών σε όλη την Ελλάδα, που αναλαμβάνουν να εντοπίσουν και να συλλέξουν προσωπικές ιστορίες ανθρώπων κι ιστορίες του τόπου τους.