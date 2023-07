Istorima – Συνδέσου με την Ιστορία σου | αποκλειστικά στο ERT echo [31.07.2023-06.08.2023]

Στις 03 Αυγούστου 2021 η βόρεια Εύβοια παραδίδεται στις φλόγες. Ένας κάτοικος της περιοχής μας περιγράφει τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε.

Πάντα του άρεσε ο χορός αλλά ποτέ δεν είχε φανταστεί ότι όχι μόνο αυτό θα γινόταν το επάγγελμά του, αλλά και ότι θα γινόταν διευθυντής της Σχολής Χορού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Δευτέρα 31 Ιουλίου «Όλα μπορούν να γίνουν στον χορό»

Ο Γιώργος Μάτσκαρης δε σκέφτηκε ποτέ ότι θα τον κέρδιζε ο χορός. Η παιδική του φίλη αποφάσισε να δώσει στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης κι εκείνος την ακολούθησε. Ευτυχώς. Σήμερα, είναι Διευθυντής της Σχολής Χορού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής κι αξιολογεί εκείνος υποψήφιους χορευτές και χορεύτριες.

Τετάρτη 02 Αυγούστου «Ο τυφλός βιολιτζής της Αμοργού»

Στα Θολάρια της Αμοργού, ο τυφλός βιολιτζής του χωριού, περιγράφει ιστορίες από γλέντια και παίζει αμοργιανούς σκοπούς.

Παρασκευή 04 Αυγούστου «Φύση και η φωτιά, σαν δυο ερωτευμένοι που χόρευαν τάνγκο»

Στην πυρκαγιά της Βόρειας Εύβοιας ο Παναγιώτης Καπετανάκης περιγράφει τον δρόμο προς τη σωτηρία, μέσα από στάχτες, μνήμες καμένες κι εικόνες απόλυτου χάους.

Αυτή την Κυριακή 06 Αυγούστου

«Μεγάλωσα στην Ιμπραημία της Αλεξάνδρειας»

Στο Αβερώφειο Γυμνάσιο και τα μεγαλοπρεπή ευρωπαϊκα θέατρα, στα στενά σοκάκια με τους πλανόδιους πωλητές φαλάφελ, η Βούλα Γαβριηλίδου μας μεταφέρει στη γειτονιά των παιδικών της χρόνων, την Ιμπραημία της Αλεξάνδρειας.

«An arranged marriage that took me to Australia»

In the wake of World War II, over 150,000 Greeks emigrated to Australia. In their new home, they tried to keep their connections to Greece alive. In the 1950’s and 60’s, thousands of Greek men in Australia married Greek women from “back home,” through arranged marriages. Young Greek brides, many of whom had never before left their hometowns, traveled the immense distance to Australia to get married — to men they had never met. In 1965 in Lesvos, Eleni Theodorou embarks on a ship to sail to Australia — and her adventure begins. New inlaws, a new way of life, the hard work of the immigrant laboring in a factory, being treated as an outsider in a foreign lands, lands that “require constant struggle, but also love.”

Το Istorima δημιουργήθηκε από τη δημοσιογράφο Σοφία Παπαϊωάννου και την ιστορικό Katherine Fleming και υλοποιείται με ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για Ενίσχυση κι Επανεκκίνηση των Νέων. Τα podcasts και τα βίντεο του Istorima προκύπτουν από το έργο πάνω από 1.000 νέων ερευνητών σε όλη την Ελλάδα, που αναλαμβάνουν να εντοπίσουν και να συλλέξουν προσωπικές ιστορίες ανθρώπων κι ιστορίες του τόπου τους.