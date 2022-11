Kosmos 93.6 – To «Kosmos Lab» επιστρέφει με τον [dunkelbunt] από τη Βιέννη | 05.11.2022, μεσάνυχτα ακριβώς!

Το σύγχρονο groove των πόλεων του κόσμου, κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα, στο Kosmos 93,6 & 107. Μουσικοί, DJ, producers, beatmakers και remixers από την Ελλάδα και το εξωτερικό φτιάχνουν ένα mixset αποκλειστικά για το Kosmos.

Ο Ulf [dunkelbunt] Lindemann είναι παραγωγός, DJ, remixer και δραστηριοποιείται με την ομώνυμη μπάντα της οποίας ηγείται, ενώ δημιουργεί και ως σόλο καλλιτέχνης. Τα τελευταία 15 χρόνια είναι ένας από τους πιο καινοτόμους πρωταγωνιστές της Ευρώπης στην ηλεκτρονική και στην global music σκηνή. Γεννήθηκε στο Αμβούργο, ζει στη Βιέννη από το 2001, όπου και σπούδασε πιάνο και keyboards στο University of Music and Performing Arts.Ο απολογισμός του περιλαμβάνει 11 άλμπουμ, πάνω από 1500 ζωντανές εμφανίσεις παγκοσμίως και πάνω από 100 εκατομύρια streams τραγουδιών στις audio πλατφόρμες.

Το ντεμπούτο του σε διεθνές επίπεδο έγινε το 2006 με βαλκανικό χιπ χοπ, ενώ ακολούθησε το Cinnamon Girl (2007) ένα κλασικό electro-swing. Το project [dunkelbunt] είναι μια πολυεθνική μπάντα που ταξιδεύει διεθνώς σε club και φεστιβάλ, περιλαμβάνει σχήμα με μουσικούς και DJing, ενώ το μουσικό μέρος εμπεριέχει στοιχεία World Music, Transglobal Bass, Asian Breaks, Balkan Beats, Electro Swing.

Συμμετείχε σε μεγάλα φεστιβάλ όπως: Exit Festival, Roskilde Festival, Etnosur Festival, NYC Gypsy Festival, Balkanology, Ariano Folk Festival, Boomtown Fair, Earthdance, Goulash Disko. Συνεργάστηκε με τους: A-WA, Chancha Via Circuito, Waldeck, Amsterdam Klezmer Band, Balkan Beat Box, Aliosha Biz, Fanfare Ciocarlia, Haider Khan, Boban Markovic Orkestar, Balkan Bump, 5’Nizza, 17 Hippies.

Το 2020 ο ευρηματικός Ulf [dunkelbunt] Lindemann συγκέντρωσε μουσικούς της διασποράς και διοργάνωσε θεματικές μηνιαίες εκδηλώσεις στη Βιέννη υπό τους τίτλους: Habibi Beatz & Bass of Asia, Balkan Gypsy Swing Party, Living room concerts in the Dunkelbunt-Studio , Secret Swing Society.

Στο άλμπουμ «The Vienna Tapes» (2019) παρουσιάζει τα πιο σημαντικά κομμάτια του συνεργαζόμενος με διεθνείς μουσικούς που ζουν στη Βιέννη. Η τελευταία κυκλοφορία «Dunkelbunt Social Club» (2022) περιλαμβάνει [dunkelbunt] remixes ρεπερτορίου των Fanfare Ciocarlia, Santi & Dugce, A-WA, Protoje και άλλων.

* Το Kosmos Lab μεταδίδεται κάθε Σάββατο 24:00-01:00, σε επιμέλεια του Κώστα Αλαγιάννη. Συνέχεια με Dub Pistols, Seba Casmpos, Synapson.κ.α.

