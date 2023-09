Μεγάλα ευρωπαϊκά μουσικά Φεστιβάλ στο Τρίτο Πρόγραμμα μέσω της EBU | 04,05,07 & 08.09.2023

Συναυλίες Δευτέρα 04.09.23, Τρίτη 05.09.23, Πέμπτη 07.09.23 και Παρασκευή 08.09.23

Εβδομάδα αφιερωμένη στα Proms του Λονδίνου που ρίχνουν αυλαία το Σάββατο, 9 Σεπτεμβρίου στις 21:00

Δευτέρα 0 4 -09-2023 ώρα 21:10-22:30

Αγγλία: Φεστιβάλ Proms Λονδίνο

Μετά από ένα εξαιρετικό ντεμπούτο στα Proms τη χρονιά που μας πέρασε, ο ανερχόμενος μαέστρος Klaus Mäkelä ξαναβρίσκεται με την εντυπωσιακή πιανίστα Yuja Wang και μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC, παρουσιάζουν την Ραψωδία σ’ ένα θέμα του Paganini του Sergei Rachmaninov. Ο Αμερικανός βαρύτονος Thomas Hampson ενώνει τις δυνάμεις του με τη Χορωδία του BBC στην βιβλική υπερπαραγωγή «Η Γιορτή του Βαλτάσαρ», την επικών διαστάσεων χορωδιακή καντάτα του William Walton. Ορχηστρικά χρώματα πλημμυρίζουν τη βρετανική πρεμιέρα ενός φόρου τιμής στα τραγούδια, τους χορούς και τις παραδόσεις της αφρο-περουβιανής μουσικής, του έργου «Perú negro» του Jimmy López Bellido.

Η συναυλία έγινε στις 4 Αυγούστου του 2023.

Τρίτη 05-09-2023 ώρα 21:10-22:30

Αγγλία: Φεστιβάλ Proms Λονδίνο

Οι VOCES8 –το υποψήφιο για Grammy φωνητικό σύνολο – χαμηλώνει τα φώτα στο RAH του Λονδίνου και μας καλεί σ’ ένα ταξίδι από την Αναγέννηση μέχρι τους Radiohead. Εξερευνά τα παγκόσμια, διαχρονικά θέματα της νύχτας, την σιωπής και της προσευχής μέσα από τον μουσικό «φακό» παλαιών και νέων συνθετών, από τον William Byrd μέχρι τον Ola Gjeilo, τον Eric Whitacre και την Caroline Shaw. Απομονώστε ό,τι σας προβληματίζει και αφεθείτε σε μια καταπραϋντική ηχητική πανδαισία που τρέφει την ψυχή…

Η συναυλία έγινε στις 9 Αυγούστου του 2023.

(αναλυτικά το πρόγραμμα:

Jake Runestad: Let my Love be Heard

Ola Gjeilo: Still

Philip Glass: Closing, from ‘String Quartet No. 3’

Ola Gjeilo: Piano improvisation 1

Eric Whitacre: All Seems Beautiful to me

Ola Gjeilo: The Rose

Caroline Shaw: and the swallow

Ola Gjeilo: Piano improvisation 2

Radiohead: Pyramid Song

Peter Gregson: The Day Before

Ken Burton: A Prayer

Arvo Pärt: The Deer’s Cry

Ola Gjeilo: Piano improvisation 3

Ola Gjeilo: Ubi caritas

Ola Gjeilo: Serenity

Roxanna Panufnik: Floral Tribute

William Byrd: Diliges Dominum

Samuel Barber: Agnus Dei, op. 11

Πέμπτη 07-09-2023 ώρα 21:10-22:00

Αγγλία: Φεστιβάλ Proms Λονδίνο

Στην Ένατη Συμφωνία του ο Gustav Mahler – που δεν έμελλε να ζήσει για να ακούσει την πρεμιέρα της – αποχαιρετά όλους εκείνους που αγαπούσε. Οι λέξεις «Leb wohl!» (αποχαιρετισμός) που είναι γραμμένες στην ίδια την παρτιτούρα, μεταμορφώνονται σε ένα θέμα που γίνεται ο χτύπος της καρδιάς όλου του έργου. Είναι μια συγκλονιστική επιλογή για την τελευταία συναυλία του Sir Simon Rattle στο Ηνωμένο Βασίλειο ως Μουσικός Διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου.

Η συναυλία ανοίγει με το χορωδιακό αριστούργημα «Figure humaine» του Francis Poulenc, έναν ύμνο στην ελευθερία που ερμηνεύουν οι BBC Singers.

Η συναυλία έγινε στις 27 Αυγούστου του 2023.

Παρασκευή 08-09-2023 ώρα 21:10-22:30

Αγγλία: Φεστιβάλ Proms Λονδίνο

Οι «Καμπάνες» op. 35 του Sergei Rachmaninov είναι το πρώτο έργο που επιλέγει η Ορχήστρα Hallé και ο μαέστρος της ο Sir Mark Elder για τη συναυλία με ρωσικό πρόγραμμα που έγινε στις 26 Ιουλίου στο RAH του Λονδίνου. Βασισμένη σε ένα ποίημα του Έντγκαρ Άλαν Πόε, αυτή η υπέροχη χορωδιακή συμφωνία συνδυάζει το γοτθικό δράμα με τη μυστικιστική ένταση, στοιχειωμένη από ένα Dies irae.

Ο φόβος του θανάτου κρύβεται επίσης κάτω από τις θριαμβευτικές φανφάρες και τη χαρά της 5ης Συμφωνίας έργο 47 του Dmitri Shostakovich -της προσπάθειας του συνθέτη να ικανοποιήσει τον Στάλιν και το σοβιετικό καθεστώς μετά την, ριψοκίνδυνα προκλητική για την καριέρα του, όπερα «Lady Macbeth του Mtsensk».

Σολίστ είναι η σοπράνο Mané Galoyan, ο τενόρος Dmytro Popov και ο βαρύτονος Andrei Kymach. Συμμετέχει η Συμφωνική Χορωδία του BBC.

Επιμέλεια – Παρουσίαση : Αλεξάνδρα Γιαλίνη

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | www.trito.gr