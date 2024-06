Μια ιστορία αλλάζει πολλές | αποκλειστικά στο ERTecho [01.07-07.07.2024]

Πως είναι να μεγαλώνεις στα Πομακοχώρια και ποιες συγκρούσεις δημιουργούνται όταν η μητέρα σου αποφασίζει να βγάλει την μαντίλα; Πόσο σε σημαδεύει η βομβιστική επίθεση από την οποία μόλις μετά βίας κατάφερες να επιβιώσεις; Αυτές είναι μερικές από τις ιστορίες που ακούμε αυτήν την εβδομάδα. Ανθρώπινες ιστορίες που περιλαμβάνονται στα podcast τουτο μεγαλύτερο έργο καταγραφής προφορικών ιστοριών της Ελλάδας. Το έργο συνυπογράφουν η δημοσιογράφοςκαι η ιστορικόςκαι όλες τις ιστορίες μπορείτε να τις ακούσετε στοΟι ιστορίες αυτής της εβδομάδας είναι: Δευτέρα 01 ΙουλίουΑπό τη σειράακούμε τοαπό την ιστορίαΟ Μπενιαμίν είναι ένας νέος Πομάκος από την Ξάνθη. Στα μαθητικά του χρόνια, η καταγωγή του τον έκανε να νιώθει διαφορετικός από τα υπόλοιπα παιδιά. Διαφορετική ένιωθε κι η μητέρα του, η Εμινέ, όταν αποφάσισε να μη φοράει τη μαντήλα κι ήρθε σε σύγκρουση με την οικογένειά της. Μέσα από τη συνάντησή τους στο istorima, ο Μπενιαμίν «ξαναγνώρισε» τη μητέρα του κι έμαθε αυτό το «γιατί», που η ίδια έχει πλέον απαντήσει Τετάρτη 03 ΙουλίουΣτις 26 Νοεμβρίου 1985, o Νίκος Λουρίδας επιβαίνει σε λεωφορείο των ΜΑΤ που δέχεται βομβιστική επίθεση στα Ιλίσια. Την ευθύνη της ενέργειας αναλαμβάνει η 17 Νοέμβρη χαρακτηρίζοντας την «αντίποινα» για τη δολοφονία του δεκαπεντάχρονου Μιχάλη Καλτεζά από αστυνομικό στα Εξάρχεια. Παρασκευή 05 ΙουλίουΤο νησάκι «Άγιος Νικολάος» στα Κοκκινονήσια, απέχει μόλις μισό μίλι από τις ακτές της Αρτέμιδας κι έχει έκταση μόλις δώδεκα στρεμμάτων. Κι όμως, για τους κατοίκους της περιοχής, είναι ένας τόπος γεμάτος αναμνήσεις: από το περίφημο πανηγύρι που γινόταν κάθε χρόνο στο μικρό ξωκλήσι του, μέχρι μια ανείπωτη ναυτική τραγωδία. Κάθε Κυριακή ακούστε ένα επεισόδιο στακαι ένα στα. Αυτή την Κυριακή 07 ΙουλίουΣχεδόν δύο αιώνες μετά, η Ελένη Μαγγέλη αφηγείται την ιστορία του προπαππού της, ιδιοκτήτη της πρώτης ταβέρνας στο χωριού και πώς η ζωή του αλλάζει μετά από ένα απροσδόκητο δείπνο με έναν ληστή κι έναν ενωμοτάρχη. Μια ιστορία με φόντο την Παλιά Επίδαυρο και πρωταγωνιστή έναν ντόπιο Ρομπέν των Δασών που θυμίζει αμερικάνικο γουέστερν.Aristeidis Pangratidis is executed in Thessaloniki in 1968, convicted of a series of murders and vicious attacks that shook the city. Decades later, former prosecutor Konstantinos Logothetis investigates the case and begins to have serious doubts about who the real perpetrator was, only to have them confirmed by a visitor to his office.Επιμέλεια για το ERTεcho:Επιμέλεια για τη Φωνή της Ελλάδας:Το Istorima δημιουργήθηκε από τη δημοσιογράφο Σοφία Παπαϊωάννου και την ιστορικό Katherine Fleming και υλοποιείται με ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για Ενίσχυση κι Επανεκκίνηση των Νέων. Τα podcasts και τα βίντεο του Istorima προκύπτουν από το έργο πάνω από 1.000 νέων ερευνητών σε όλη την Ελλάδα, που αναλαμβάνουν να εντοπίσουν και να συλλέξουν προσωπικές ιστορίες ανθρώπων κι ιστορίες του τόπου τους.