Μια ιστορία αλλάζει πολλές | αποκλειστικά στο ERTecho [02.12-08.12.2024]

Τον Δεκέμβριο του 1944 γράφτηκε μια από τις μαύρες σελίδες εμφυλίου στη χώρα μας – γεγονότα που έμειναν στην ιστορία ως Δεκεμβριανά. Ο τότε επτάχρονος Αριστοτέλης μας διηγείται δύο αποτρόπαιες σκηνές που έζησε. Ακόμη ακούμε το τελευταίο μέρος της ιστορίας της Ρηνιώς Μίσσιου για τα χρόνια της εξορίας.

Ανθρώπινες ιστορίες που περιλαμβάνονται στα podcast του Istorima. – το μεγαλύτερο έργο καταγραφής προφορικών ιστοριών της Ελλάδας Το Istorima συνυπογράφουν η δημοσιογράφος Σοφία Παπαϊωάννου και η ιστορικός Katherine Fleming και όλες τις ιστορίες μπορείτε να τις ακούσετε στο podcast Istorima στο ERTecho.

Δευτέρα 02 Δεκεμβρίου «Ρηνιώ Μίσσιου: Η εξορία (α΄μέρος)»

21η Απριλίου 1967, η πόρτα στο σπίτι της Ρηνιώς και του Χρόνη Μίσσιου χτυπά κι εισβάλει η Ασφάλεια. Ο Χρόνης έχει προλάβει να φύγει, η Ρηνιώ όμως συλλαμβάνεται κι οδηγείται πρώτα στον Ιππόδρομο και μετά στη Γυάρο, μαζί με χιλιάδες πολίτες που θεωρήθηκαν «επικίνδυνοι» για τη δικτατορία. Μένει στην εξορία τρεισήμισι χρόνια ως προληπτικώς συλληφθείσα, μια «θητεία», που την αλλάζει ως άνθρωπο.

Τετάρτη 04 Δεκεμβρίου « Ρηνιώ Μίσσιου: Η εξορία (β΄μέρος)»

Ακούμε το δεύτερο μέρος της ιστορίας της Ρηνιώς Μίσσιου για τα χρόνια της εξορίας

Παρασκευή 06 Νοεμβρίου «Δύο σκηνές από τα Δεκεμβριανά που δεν μπορώ να ξεχάσω»

Στην Καισαριανή του Δεκέμβρη του ’44, ένα επτάχρονο παιδί γίνεται μάρτυρας δύο αποτρόπαιων γεγονότων που μέχρι σήμερα μένουν ανεξίτηλα στη μνήμη του: «Έχω δει πράγματα τα οποία δε θα έπρεπε να βλέπουν μάτια παιδιών».

Κυριακή 08 Δεκεμβρίου «The first Greek woman ship radio operator»

In 1974, Evgenia Rakitzi joins her fiancé working on tankers. She discovered a new profession along with storms, exotic ports, challenges, dangers, and a wedding on board.

Επιμέλεια για το ERTεcho: Καλλιόπη Καπετανοπούλου

Επιμέλεια για τη Φωνή της Ελλάδας: Ερμιόνη Κατσιγιάννη

Το Istorima δημιουργήθηκε από τη δημοσιογράφο Σοφία Παπαϊωάννου και την ιστορικό Katherine Fleming και υλοποιείται με ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για Ενίσχυση κι Επανεκκίνηση των Νέων. Τα podcasts και τα βίντεο του Istorima προκύπτουν από το έργο πάνω από 1.000 νέων ερευνητών σε όλη την Ελλάδα, που αναλαμβάνουν να εντοπίσουν και να συλλέξουν προσωπικές ιστορίες ανθρώπων κι ιστορίες του τόπου τους.