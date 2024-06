Μια ιστορία αλλάζει πολλές | αποκλειστικά στο ERTecho [03.06-09.06.2024]

Η Σοφία μας λέει πως σε μια εποχή που το σύνηθες ήταν τα κορίτσια να μην σπουδάζουν αυτή προχώρησε μέχρι και σε απεργία πείνας για να κάνει αυτό που ονειρευόταν. Η Άννα από την Βοστώνη ήρθε για διακοπές στην Ελλάδα και τελικά ο έρωτας την οδήγησε στην Ζίτσα όπου έχει με τον άντρα της φούρνο. Ανθρώπινες ιστορίες που περιλαμβάνονται στα podcast τουτο μεγαλύτερο έργο καταγραφής προφορικών ιστοριών της Ελλάδας. Το έργο συνυπογράφουν η δημοσιογράφοςκαι η ιστορικόςκαι όλες τις ιστορίες μπορείτε να τις ακούσετε στο. Οι ιστορίες αυτής της εβδομάδας είναι: Δευτέρα 03 Ιουνίου «Σινεφίλ, κωμωδία, περιπέτεια, παιδικό: Η Μάρω Χατζελένη, ιδιοκτήτρια του τελευταίου βιντεοκλάμπ στη Χίο, ήξερε τι ήθελε να δει ο κάθε πελάτης, με το που άνοιγε την πόρτα. Από τον τρόπο που περπατούσε, που χαιρετούσε. Έζησε στιγμές εξωφρενικές, με παράξενες απαιτήσεις και ξεσπάσματα, στιγμές γέλιου, αλλά και στιγμές χαράς και νοσταλγίας, χάρη στην ανθρώπινη σχέση που έχτισε με κάθε έναν που πέρασε το κατώφλι του «Imagine». Τετάρτη 05 ΙουνίουΤο 2009 η Άννα Έλλις, δικηγόρος από τη Βοστώνη, κατά τη διάρκεια road trip στην Ελλάδα επισκέπτεται τυχαία το χωριό Ζίτσα, ψάχνοντας ένα σπίτι φιλοξενίας για couch surfers. Εκεί γνωρίζει τον Κώστα, τον οικοδεσπότη της, που έχει τον φούρνο του χωριού. Οι επόμενες 24 ώρες αλλάζουν τη ζωή της για πάντα. Παρασκευή 07 ΙουνίουΑπό τη σειράακούμε τοαπό την ιστορίαΑπό την Αθήνα στη Νέα Υόρκη και πάλι πίσω. Μια σειρά απίθανων συμπτώσεων, μια εμπειρία κοντά στον θάνατο και ένας μεγάλος έρωτας, οδηγούν τον Βασίλη Μπουρτσάλα να πάρει τη ζωή στα χέρια του. Κάθε Κυριακή ακούστε ένα επεισόδιο στακαι ένα στα. Αυτή την Κυριακή 09 ΙουνίουΗ Σοφία Διαγγελάκη-Μπέκα, μια από τις τρεις πρώτες γυναίκες των Σπάτων της εποχής της που κατάφερε να μπει στο Πανεπιστήμιο, θυμάται τον αγώνα που χρειάστηκε να δώσει για να της επιτρέψουν οι γονείς της να σπουδάσει. Δε συμβιβάστηκε κι αυτό είναι σίγουρα κάτι που δε θα μετανιώσει ποτέ! From the new serieswe are listening the story:Tenzin, a digital nomad and artist, explores and shares his experiences of Athenian contemporary and classical art spaces.Επιμέλεια για το ERTεcho:Επιμέλεια για τη Φωνή της Ελλάδας:Το Istorima δημιουργήθηκε από τη δημοσιογράφο Σοφία Παπαϊωάννου και την ιστορικό Katherine Fleming και υλοποιείται με ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για Ενίσχυση κι Επανεκκίνηση των Νέων. Τα podcasts και τα βίντεο του Istorima προκύπτουν από το έργο πάνω από 1.000 νέων ερευνητών σε όλη την Ελλάδα, που αναλαμβάνουν να εντοπίσουν και να συλλέξουν προσωπικές ιστορίες ανθρώπων κι ιστορίες του τόπου τους.