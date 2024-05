Μια ιστορία αλλάζει πολλές | αποκλειστικά στο ERTecho [06.05-12.05.2024]

Δευτέρα του Πάσχα μένουμε σε εορταστικούς ρυθμούς και ο Βασίλης Δραμουντάνης μας μιλάει για την σχέση του με το μαντολίνο, αλλά και για το πώς γεννιούνται οι μαντινάδες.και μια γυναίκα μας μιλάει για την απόφασή της να γίνει μητέρα μόνη της με δότη. Οι ιστορίες αυτές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων αυτήν την εβδομάδα στα podcast τουτο μεγαλύτερο έργο καταγραφής προφορικών ιστοριών της Ελλάδας. Το έργο συνυπογράφουν η δημοσιογράφοςκαι η ιστορικόςκαι όλες τις ιστορίες μπορείτε να τις ακούσετε στο. Οι ιστορίες αυτής της εβδομάδας είναι: Δευτέρα του Πάσχα 06 Μαΐου «Από τα Ανώγεια της Κρήτης στο Περού, ο Βασίλης Δραμουντάνης διηγείται πώς έπιασε για πρώτη φορά στα χέρια του το μαντολίνο και από τότε, συνοδεύει κάθε στιγμή της ζωής του. Τετάρτη 08 ΜαΐουΟ θρύλος της εικόνας της Παναγίας της Κακαβιώτισσας στη Λήμνο, που θεωρείται η μοναδική άσκεπη εκκλησία στην Ελλάδα, χτισμένη μέσα σε κοίλωμα βράχου. Το 1834, ο τελευταίος ασκητής της περιοχής, πριν από την αναχώρησή του για το Άγιο Όρος εμπιστεύεται την εικόνα της Παναγίας σε έναν κάτοικο της περιοχής, με μια παράκληση: να την ανεβάζει στον ναό κάθε Λαμπροτρίτη. Παρασκευή 10 Μαΐου Από τηακούμε την ιστορίαΗ Βιβή δε γνώρισε ποτέ τον παππού της, Γιώργο, και τη γιαγιά της, Παρασκευή. Το μόνο που είχε ακούσει ήταν ότι χάθηκαν στο ναυάγιο του Atlantic Empress, το 1979. Μεγαλώνοντας η Βιβή, συνειδητοποίησε ότι δε γνώριζε σχεδόν τίποτα για την οικογένεια της μαμάς της, μιας κι η ίδια αλλά κι άλλοι συγγενείς, δίσταζαν να μιλήσουν για το άτυχο παρελθόν των δύο ανθρώπων τους. Όταν έγινε ερευνήτρια στο Istorima, η Βιβή κατάφερε να πείσει την αδερφή της γιαγιάς της, Χρυσούλα, και την αδερφή της μαμάς της, Αγγελική, να μιλήσουν για το δυστύχημα: «Κι εκεί, άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της αφήγησης…» Κάθε Κυριακή ακούστε ένα επεισόδιο στακαι ένα στα. Αυτή την Κυριακή 12 ΜαΐουΓια την Παυλίνα Βάμβουρα, το ταξίδι της μητρότητας ξεκίνησε όταν ένιωσε έτοιμη. Την κατάλληλη στιγμή. Απευθύνθηκε σε μία τράπεζα σπέρματος και σήμερα, μεγαλώνει δίδυμα κοριτσάκια.A funeral takes a unexpected turn in Skotani, when an old village custom is revived.Επιμέλεια για το ERTεcho:Επιμέλεια για τη Φωνή της Ελλάδας:Το Istorima δημιουργήθηκε από τη δημοσιογράφο Σοφία Παπαϊωάννου και την ιστορικό Katherine Fleming και υλοποιείται με ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για Ενίσχυση κι Επανεκκίνηση των Νέων. Τα podcasts και τα βίντεο του Istorima προκύπτουν από το έργο πάνω από 1.000 νέων ερευνητών σε όλη την Ελλάδα, που αναλαμβάνουν να εντοπίσουν και να συλλέξουν προσωπικές ιστορίες ανθρώπων κι ιστορίες του τόπου τους.