Μια ιστορία αλλάζει πολλές | αποκλειστικά στο ERTecho [15.07-21.07.2024]

Τα ξημερώματα της 20Ιουλίου του 1974 ξεκινά η Τουρκική εισβολή στην Κύπρο με την κωδική ονομασία «Αττίλας» και οι κάτοικοι του νησιού βρίσκονται κυριολεκτικά στο έλεος των εισβολέων. 50 χρόνια μετά οι πληγές παραμένουν ανοιχτές στον τόπο και στους ανθρώπους, δύο από τους οποίους μας διηγούνται όσα έζησαν εκείνες τις ημέρες. Τα γεγονότα στην Κύπρο δρομολόγησαν τις εξελίξεις και για την πτώση της δικτατορίας των συνταγματαρχών στην Ελλάδα, που για μια επταετία καταπάτησε κάθε ελευθερία και ανθρώπινο δικαίωμα.Ανθρώπινες ιστορίες που περιλαμβάνονται στα podcast τουτο μεγαλύτερο έργο καταγραφής προφορικών ιστοριών της Ελλάδας. Το έργο συνυπογράφουν η δημοσιογράφοςκαι η ιστορικόςκαι όλες τις ιστορίες μπορείτε να τις ακούσετε στοΟι ιστορίες αυτής της εβδομάδας είναι: Δευτέρα 15 ΙουλίουΟ μαστρο-Φρανς από το Δοξάτο Δράμας έκανε κάθε παιδικό όνειρο πραγματικότητα, δημιουργώντας από το μηδέν αυτοκινητάκια για παιδιά. Ο γιος του, Πέτρος-Βίκτωρ, θυμάται τις πρώτες του βόλτες, τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας και τη χαρά των φίλων του όταν ερχόταν κι η δική τους σειρά να το οδηγήσουν. Τετάρτη 17 ΙουλίουO Θεόδωρος αγωνίζεται για τα ιδανικά του σε μία εποχή που δεν του το επιτρέπει. Στα είκοσί του χρόνια, η προδοσία του συγκατοίκου του γίνεται ο λόγος για να σταλεί στην εξορία, μαζί με χιλιάδες πολίτες που διώχθηκαν κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Παρασκευή 19 ΙουλίουΤην ώρα που ο τουρκικός στρατός φτάνει στο Μαραθόβουνο Αμμοχώστου, η Μαρία Λιασή μπαίνει με την οικογένειά της σε ένα αυτοκίνητο και φεύγουν προς το άγνωστο. Κάθε Κυριακή ακούστε ένα επεισόδιο στακαι ένα στα. Αυτή την Κυριακή 21 ΙουλίουΜία νέα κοπέλα ταξιδεύει από την Ελλάδα στην Κύπρο, την πατρίδα του αρραβωνιαστικού της, για να παντρευτούν. Είναι όμως Ιούλιος του 1974 κι η τουρκική εισβολή, τους ανατρέπει κάθε σχέδιο κι όνειρο.Theodoros is fighting for his ideals in a time when this is forbidden. At the age of twenty, the betrayal of his house mate leads to him being sent into exile, together with thousands of other citizens who were persecuted during the dictatorship.Επιμέλεια για το ERTεcho:Επιμέλεια για τη Φωνή της Ελλάδας:Το Istorima δημιουργήθηκε από τη δημοσιογράφο Σοφία Παπαϊωάννου και την ιστορικό Katherine Fleming και υλοποιείται με ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για Ενίσχυση κι Επανεκκίνηση των Νέων. Τα podcasts και τα βίντεο του Istorima προκύπτουν από το έργο πάνω από 1.000 νέων ερευνητών σε όλη την Ελλάδα, που αναλαμβάνουν να εντοπίσουν και να συλλέξουν προσωπικές ιστορίες ανθρώπων κι ιστορίες του τόπου τους.